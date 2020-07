Video/ Entella Perugia (0-2): highlights e gol. Esordio vincente per Oddo (Serie B)

Gli umbri ritrovano la vittoria nel video con i gol e gli highlights di Entella Perugia 0-2: gli ultimi deludenti risultati sono stati fatali per Cosmi silurato dalla società che ha deciso di affidarsi a Oddo, il campione del mondo 2006 avrà quindi il compito di portare in salvo i grifoni. Che fanno bottino pieno al Comunale di Chiavari grazie a Iemmello e Buonaiuto, bravissimi a ipotecare i tre punti già nella prima frazione di gioco. Sfortunatissimo però il numero 11 che si infortuna proprio nell’azione del raddoppio, uno scatto che ha sollecitato eccessivamente i muscoli del trequartista che non hanno retto allo sforzo e hanno chiesto pietà. Con l’ingresso di Nicolussi Caviglia il Perugia ha mantenuto comunque un buon potenziale offensivo sebbene ai padroni di casa non siano mancate le occasioni per riaprire il match nella ripresa. La traversa colpita da De Luca salva Vicario che successivamente alzerà il suo voto in pagella con un intervento decisivo su Chiosa. Anche Mazzitelli ha provato ad accorciare le distanze senza prendere bene la mira, mentre nel recupero Falcinelli manca l’appuntamento con il tris, vanificando la corsa di Falzerano che si era fatto tutto il campo in contropiede per servire un cioccolatino al compagno che, ingrato, non è riuscito a inquadrare la porta. La squadra di Boscaglia esce definitivamente dalla lotta per i play-off anche se la matematica la tiene teoricamente ancora in corsa, tuttavia servirà più di un miracolo per recuperare 4 punti di svantaggio su Empoli e Salernitana e scavalcare Pisa e Chievo, tanto vale considerare pure il Venezia che fino a poche ore fa pensava solo a salvarsi.

LE DICHIARAZIONI

Pasquale Mazzocchi interviene ai microfoni di DAZN per commentare il ritorno al successo del Perugia che navigava in cattive acqua: “Per la seconda volta in questo campionato ci siamo trovati in seria difficoltà e a un passo dal baratro, la reazione del gruppo è stata come sempre esemplare e oggi abbiamo meritato nettamente di vincere, siamo stati bravi a tenere duro nei novanta minuti e a sferrare l’attacco nel momento cruciale. Eravamo consapevoli di non essere una squadra da bassa classifica e che dovevamo solo ritrovare la bussola. Il nuovo mister ci ha trasmesso tanta serenità e non ci ha messo alcuna pressione, siamo scesi in campo con una voglia enorme di riscattarci. Nella ripresa l’Entella ha provato a reagire, siamo stati bravi a non farci paralizzare dalla paura per non vanificare gli sforzi compiuti nel primo tempo. Pensiamo a noi stessi, dobbiamo recuperare le forze per la partita di lunedì con il Trapani”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO ENTELLA PERUGIA, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA