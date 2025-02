VIDEO ENTELLA PERUGIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Comunale di Chiavari la Virtus Entella raggiunge l’ennesimo successo stagionale sconfiggendo nel recupero il Perugia per 1 a 0 sul proprio campo. Nel primo tempo i Diavoli Neri non si fanno attendere e suonano la carica al 6′ ed al 9′ con un paio di tentativi infruttuosi di Castelli.

I padroni di casa insistono con Di Mario, intercettato dal portiere rivale Gemello, al 29′ e non aggiustano la mira invece al 37′ con la soluzione fuori misura di Guiu. I biancorossi offrono invece segnali di vita al 38′ con Montevago.

Nel secondo tempo i chiavaresi si dimostrano di nuovo pericolosi all’ora di gioco con uno spunto impreciso di Tiritiello, incapace di centrare il bersaglio con un colpo di testa. Nel finale però è lo stesso Tiritiello ad aggiustare la giocata e firma quindi il gol partita sempre di testa nel recupero al 90’+3′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

L’arbitro Gabriele Sacchi della sezione di Macerata ha usufruito del cartellino giallo in cinque casi in modo tale da ammonire Tiritiello al 90’+1′ da un lato, Giunti al 61′, Cisco all’81’, Seghetti all’81’ e Broh all’88’ dall’altro. La Virtus Entella vola dunque altissimo a quota 61 nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025 mentre il Perugia rimane in zona playout bloccato invece coi suoi 29 punti.

VIDEO ENTELLA PERUGIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS