Video/ Entella Pescara (1-2) gol e highlights: Franchini decisivo (Serie C, 2 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ENTELLA PESCARA: LA SINTESI

Entella e Pescara è partita senza reti nei primi venti minuti, mantenendo il risultato bloccato sullo 0-0. Tuttavia, è emersa un’occasione significativa per il Pescara, con Merola che ha avuto un’opportunità di rompere l’equilibrio. Al minuto 18, Merola del Pescara ha creato una situazione promettente, sfidando la difesa avversaria dell’Entella. Il portiere dell’Entella, però, ha risposto con un’importante parata, preservando l’integrità della propria porta. La partita si sta svolgendo in modo equilibrato, con entrambe le squadre che cercano di guadagnare il controllo del gioco. L’Entella sta difendendo con determinazione, mentre il Pescara cerca di sfruttare al meglio le opportunità di attacco. Gli appassionati sono in attesa di vedere come si evolverà la partita nei prossimi minuti, sperando in momenti emozionanti e magari in una svolta nel punteggio.

Diretta/ Entella Pescara (risultato finale 1-2): gol al fotofinish! (2 dicembre 2023, Serie C)

Il primo tempo della partita tra Entella e Pescara si è rivelato un affascinante duello tattico, culminato con il Pescara in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Cuppone al 35° minuto. Il gol ha portato un cambiamento significativo nel dinamismo del match, con il Pescara che ha saputo sfruttare al meglio l’occasione. La squadra ospite ha dimostrato determinazione e precisione nel capitalizzare sulla situazione favorevole. Cuppone ha mostrato freddezza sotto pressione, concludendo con successo un’azione ben orchestrata. D’altro canto, l’Entella cercherà sicuramente di riorganizzarsi durante l’intervallo per invertire la situazione nel secondo tempo. Il pubblico, sia sugli spalti che a casa, è in attesa di vedere come la partita si evolverà nei prossimi 45 minuti. L’Entella cercherà di trovare una risposta efficace, mentre il Pescara tenterà di consolidare il proprio vantaggio. La partita ha offerto momenti emozionanti e il secondo tempo promette di essere altrettanto avvincente.

Video/ Pontedera Entella (0-1) gol e highlights: decide Zamparo su rigore (25 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ENTELLA PESCARA, IL SECONDO TEMPO

Nel corso dei primi venti minuti del secondo tempo di Entella e Pescara, il risultato rimane di 0-1 a favore del Pescara, ma Squizzato ha avuto un’opportunità chiave per raddoppiare il vantaggio della sua squadra. Al 52° minuto, Squizzato del Pescara ha avuto un’occasione d’oro per segnare il secondo gol della partita. Approfittando di una situazione favorevole in area di rigore, ha cercato la conclusione, ma il portiere dell’Entella ha compiuto un’ottima parata, mantenendo il punteggio invariato. Nonostante il tentativo non sia andato a segno, il Pescara sta dimostrando di essere pericoloso in attacco anche nel secondo tempo. L’Entella, d’altro canto, cercherà di trovare il pareggio nelle fasi successive per recuperare terreno. La partita si sta sviluppando in modo avvincente, con entrambe le squadre che lottano intensamente. Gli spettatori possono aspettarsi che la situazione rimanga dinamica mentre la partita continua.

DIRETTA/ Pescara Cesena (risultato finale 0-1): i romagnoli spiccano il volo (25 novembre 2023)

Entella e Pescara è giunta al termine con la vittoria del Pescara per 2-1, grazie alla rete decisiva di Franchini arrivata sul finale. Dopo un incontro combattuto, il risultato si è sbloccato al 60° minuto quando il Pescara ha preso il comando con un gol. Tuttavia, l’Entella ha risposto prontamente pareggiando il punteggio. La svolta cruciale è arrivata proprio verso la fine, quando Franchini del Pescara ha segnato, portando la sua squadra in vantaggio e assicurando la vittoria. La partita è stata caratterizzata da momenti intensi e cambiamenti nel punteggio, con il Pescara che alla fine ha ottenuto i tre punti. L’Entella cercherà di analizzare la partita per individuare aree di miglioramento, mentre il Pescara festeggerà il successo.

ENTELLA PESCARA, IL TABELLINO

ENTELLA: (3-5-2): De Lucia, Manzi, Tomaselli (dal 15′ st Meazzi), Bonini, Parodi, Corbari, Petermann, Mosti (dal 15′ st Tascone), Di Mario (dal 38′ st Zappella), Zamparo (dal 31′ st Clemenza), Faggioli (dal 38′ st Embalo). A disposizione: Paroni, Muller, Kontek, Meazzi, Clemenza, Zappella, Tascone, Sadiki, Lipani, Reali, Banfi, Embalo, Lancini. Allenatore: Gallo.

PESCARA (4-3-3): Plizzari, Floriani Mussolini, Pellacani, Mesik, Milani, Aloi, Squizzato (dal 19′ st Tunjov), De Marco (dal 19′ st Franchini), Merola (dal 50′ st Brosco), Cuppone (dal 38′ st Masala), Accornero (dal 19′ st Cangiano). A disposizione: Barretta, Di Pasquale, Masala, Vergani, Brosco, Tunjov, Pierno, Mora, Manu, Staver, Moruzzi, Dagasso, Tommasini, Cangiano, Franchini. Allenatore: Zeman.

RETI: al 22′ pt Cuppone, al 40′ st Corbari, al 45′ st Franchini

AMMONIZIONI: Squizzato, De Marco, Franchini

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ENTELLA PESCARA













© RIPRODUZIONE RISERVATA