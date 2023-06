Video/ Entella Pescara (2-3) gol e highlights: Zeman in semifinale! (31 maggio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ENTELLA PESCARA: LA SINTESI

Allo Stadio Comunale di Chiavari il Pescara supera in trasferta la Virtus Entella per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono i padroni di casa allenati da mister Volpe a tentare di affacciarsi pericolosamente in zona offensiva con la punizione di Paolucci finita sull’esterno della rete verso il 5′. Gli ospiti guidati dal tecnico Zeman replicano all’11’ con il tiro di Kraja respinto tra i pali da Borra. I minuti scorrono sul cronometro ed i liguri falliscono una chance con Paolucci al 43′ per la parata di Plizzari ma trovano il gol del pareggio al 45′ per merito di Merkaj, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di mano commesso da Brosco.

Nel secondo tempo i biancocelesti rimangono in inferiorità numerica dal 52′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Reali e gli abruzzesi ne approfittano per tornare avanti al 60′ con il raddoppio siglato da Delle Monache, liberato da Merola. Nell’ultima parte dell’incontro Cuppone completa la doppietta personale al 72′ e rendendo così inutile il gol di testa di Parodi, su angolo di Favale, dell’86’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mario Saia, proveniente dalla sezione di Palermo, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Reali, quest’ultimo in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Favale da un lato, Boben, Delle Monache, Milani, Brosco e Palmiero dall’altro. La vittoria conquistata lontano dalle mura amiche, anche in virtù del 2 a 1 maturato all’andata, permette al Pescara di accedere alla semifinale dei playoff di Serie C mentre la Virtus Entella viene eliminata e termina la sua corsa alla promozione.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ENTELLA PESCARA: IL TABELLINO

Virtus Entella-Pescara 2 a 3 (p.t. 1-1) AND.: 1-2

Reti: 36′, 72′ Cuppone(P); 45′ RIG. Merkaj(E); 60′ Delle Monache(P); 86′ Parodi(E).

Assist: 36′ Brosco(P); 60′ Merola(P); 86′ Favale(E).

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1) – Borra; Reali, Parodi, Manzi; Tomaselli, Rada, Paolucci, Favale; Meazzi, Merkaj; Zamparo. A disp.: De Lucia, Bellotti, Coly, Giammarresi, Ferraro, Clemenza, Zappella, Corbari, Tenkorang, Faggioli, Banfi, Costa. All.: Gennaro Volpe.

PESCARA (4-3-3) – Plizzari; Cancellotti, Boben, Brosco, Milani; Rafia, Palmiero, Kraja; Merola, Cuppone, Delle Monache. A disp.: Sommariva, D’Aniello, Crescenzi, Gyabuaa, Kolaj, Aloi, Vergani, Mora, Desogus, Pellacani, Ingrosso, Gozzi, Germinario. All.: Zdeněk Zeman.

Arbitro: Mario Saia (sezione di Palermo).

Ammoniti: 4′ Boben(P); 8′ Delle Monache(P); 14′, 52′ Reali(E); 34′ Milani(P); 35′ Favale(E); 44′ Brosco(P); 53′ Palmiero(P).

Espulsi: 52′ Reali(E).

