Video/ Entella Pisa (1-1): highlights e gol. Pellizzer trova il pari al 93′!

Il video di Entella Pisa ci racconta una gara terminata 1-1 ma con tantissime emozioni. Gli ospiti sono passati in vantaggio dopo pochi minuti con Luca Vido, subendo il pari però nei minuti di recupero finale ad opera di Michele Pellizzer ma andiamo con ordine. Pronti via ci prova Soddimo da lontano, vede Borra fuori dai pali ma il tiro non è irresistibile e il portiere riesce a recuperare. Dopo il gol di Vido, arrivato grazie a un assist di Gucher, i padroni di casa reagiscono subito. Rodriguez si trova solo sul secondo palo, complice una deviazione di testa non riesce a prendere la porta avversaria. Ci prova poi Gucher su punizione da lontanissimo, blocca senza problemi Borra. Pellizzer poi rischia di fare la frittata, anticipando un avversario e sfiorando l’autorete. Pronti via nella ripresa Paolucci sorprende la difesa avversaria con un grande colpo di tacco, Gori però para senza problemi. Marin sfiora il raddoppio per i suoi Borra gli dice di no. Doppia occasione all’ora di gioco per i padroni di casa con Rodriguez che spreca un bel assist di Schenetti colpendo fuori e De Luca che da solo davanti a Gori non riesce ad angolare come vorrebbe. Sembra tutto finito quando Dezi la mette dentro e a segnare è proprio Pelizzer mandato davanti per l’assalto finale.

IL TABELLINO

Entella Pisa 1-1 (0-1 PT)

Reti: 9′ Vido, 94′ Pellizzer

Virtus Entella: Borra, De Col, Chiosa, Pellizzer, Sala, Settembrini (63′ Dezi), Paolucci (81′ Chajia), Mazzitelli, Schenetti, Rodriguez, G. De Luca (77′ Morra). A disp. Paroni, Contini, Crialese, Currarino, Adorjan, De Luca, Toscano, Andreis, Poli. All. Boscaglia

Pisa: Gori; Ingrosso, Caracciolo, Benedetti (77′ De Vitis); Birindelli (77′ Pisano), Lisi; Marin, Gucher (65′ Pinato), Soddimo (63′ Siega); Vido, Marconi. A disp. Perilli, Dekic, Pompetti, Moscardelli, Minesso, Meroni, Varnier, Fabbro. All. D’Angelo

Arbitro: Illuzzi di Molfetta

Ammoniti: Lisi, Paolucci, Soddimo, Chiosa, Benedetti

