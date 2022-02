Video/ Entella Pontedera (1-0) gol e highlights: la decide Magrassi (Serie C)

VIDEO ENTELLA PONTEDERA (1-0): LA DECIDE MAGRASSI

Finisce 1 a 0 Virtus Entella Pontedera. Partono bene i padroni di casa: al quarto d’ora ci prova Silvestre, che obbliga alla deviazione Melgrati. Al 27′ arriva il destro preciso ma non violentissimo di Karic, respinto dal portiere avversario. Gli ospiti rispondono al 37′ con Magnaghi, che cerca una difficile torsione. Sul finale del primo tempo di Virtus Entella Pontedera, arriva il vantaggio di Magrassi mette in rete la palla dell’1 a 0. L’ex di turno controlla la sfera con il petto e la allarga per Schenetti, che la rimette in mezzo proprio per l’attaccante che manda la palla alle spalle di Melgrati: è dunque vantaggio della Virtus Entella al 45′.

VIDEO ENTELLA PONTEDERA: 3 PUNTI ALLA VIRTUS

Nel secondo tempo di Virtus Entella Pontedera, ci prova subito da fuori Barba su un pallone rimpallato da Chiosa. Al 59′ Perretta cerca Barba nei pressi della linea di fondo, ma il cross viene respinto. Al 77′ tenta la conclusione Barba ma il tiro viene rimpallato ancora: segue una buona azione con Perretta, ma allontana Chiosa. Negli ultimi minuti sale anche Espeche, seguito da Milani che tenta un lancio lungo alla ricerca disperata di un compagno in area. Ospiti sicuramente più attivi nel secondo tempo, alla ricerca del pari, che però non arriva: vince l’Entella 1 a 0.

VIDEO ENTELLA PONTEDERA (1-0): IL TABELLINO

RETE: 44′ Magrassi

VIRTUS ENTELLA: Borra; Coppolaro, Silvestre, Chiosa, Barlocco (46′ Pavic); Karic, Lipani (70′ Di Cosmo), Palmieri (64′ Rada); Schenetti (79′ Pellizzer); Magrassi, Merkaj (64′ Morosini). A disp. Slauys, Alesso, Dessena, Lescano, Meazzi, Sadiki. All. Gennaro Volpe.

PONTEDERA: Melgrati; Perretta, Espeche, Shiba; Serena (67′ Benedetti), Catanese, Foglia, Barba, Milani; Mutton (85′ Mattioli), Magnaghi (83′ Benericetti). A disp. Sposito, Nicoli, Santarelli, Martini, Di Meo, Marianelli, Regoli, De Ioannon, Di Bella. All. Ivan Maraia.

ARBITRO: Maria Marotta di Sapri.

AMMONITI: Karic, Rada; Foglia

