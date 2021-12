Video/ Entella Reggiana (0-1) highlights e gol: i granata agganciano il Modena

Ci aspettavamo grandi cose da una partita come Entella-Reggiana, visto che parliamo di due squadre che un anno fa giocavano in Serie B e puntano entrambe a tornarci il prima possibile. Invece il monday night della 18^ giornata di Serie C girone B ha deluso le aspettative della vigilia, soprattutto nel primo tempo non è successo praticamente nulla fatta eccezione per il tentativo di Merkaj nelle fasi iniziali del match e un paio di conclusioni velleitarie di Sciaudone e Cigarini che non hanno impensierito più di tanto Paroni. Nell’intervallo il tecnico della formazione di casa – la gara si è disputata al Comunale di Chiavari – deve aver alzato parecchio la voce perché i liguri sono tornati in campo con un piglio completamente diverso. Karic viene fermato dal palo mentre il destro di Lescano è uscito di pochissimo a lato, poco dopo ci prova Di Cosmo che trova l’opposizione di Voltolini. Tuttavia proprio nel momento peggiore gli ospiti trovano la via del gol con l’incornata di Zamparo che buca i guantoni di Paroni e porta avanti i suoi. I giocatori dell’Entella attaccano a testa bassa, come se non ci fosse un domani: Paolucci rimedia solamente qualche tiro dalla bandierina, Chiosa sfiora la traversa e Morosini fa la barba al palo. Dall’altra parte Rosafio su punizione manca di un soffio l’appuntamento con il raddoppio. Al triplice fischio di Cartone esplode la gioia dei ragazzi di Diana che nella serata più difficile strappano tre punti pesantissimi che gli consentono di tenere il passo del Modena capolista e distanziare il Cesena che non è andato oltre l’1-1 in casa della Carrarese. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI ENTELLA-REGGIANA 0.1 (da elevensports.com)

DIRETTA/ Entella Reggiana (risultato finale 0-1): vittoria pesante per gli ospiti

VIDEO ENTELLA REGGIANA 0-1, LE DICHIARAZIONI

Aimo Diana non potrebbe essere più raggiante: “Oggi abbiamo incontrato la squadra più in forma del momento che ci ha messo in seria difficoltà, aver vinto questa partita significa tantissimo per noi visto che non siamo in gran forma. Ci prendiamo questi tre punti e cerchiamo di rimetterci in sesto per la prossima sfida. Sul piano del gioco non siamo stati impeccabili e a maggior ragione aver fatto risultato su questo campo è di un’importanza fondamentale”. C’è rammarico sul viso di Gennaro Volpe: “Purtroppo ci prendiamo i complimenti degli avversari ma avrei preferito andare a dormire almeno con un punto. Al nostro primo errore la Reggiana ci ha puniti, sono stati più bravi di noi a sfruttare le occasioni che gli sono capitate, continuiamo a sprecare troppo pur essendo il terzo miglior attacco della categoria, spiace per come sono andate le cose perché non meritavamo assolutamente di perdere. In ogni caso non è la fine del mondo, pensiamo a voltare immediatamente pagina e a ripartire”.

