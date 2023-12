Video/ Entella Rimini (2-0) gol e highlights: gran gol di Tomaselli (16 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ENTELLA RIMINI: SINTESI

La Virtus Entella supera in grande slancio il Rimini per due reti a zero. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Petermann ci prova da oltre venti metri, Colombi respinge in angolo. Corbari riceve in area e calcia, palla fuori. Tascone! Entella avanti! Conclusione chirurgica che supera Colombi. Rimini, che dopo la rete subita, sta provando a reagire. Petermann la mette in mezzo, Morra allontana di testa. Rimini che attacca, difendono bene i padroni di casa. Lombardi ci prova di testa, sfera fuori davvero di poco. Bellissima conclusione di Petermann che sfiora il raddoppio! Termina la prima frazione di gara.

Azione personale di Lamesta che entra in area ma viene chiuso prima del tiro. Ci prova Morra al volo, palla fuori. Santini ci prova con il destro, palla fuori davvero di poco. Di Mario serve Santini che calcia con il destro ma coglie la traversa! Parodi prova ad entrare in area ma viene fermato. Tomaselli! La chiude con un gran gol! Il suo tiro termina all’incrocio dei pali! Lipani ha la sfera del tris ma spreca. Termina il match.

IL TABELLINO DI ENTELLA RIMINI

VIRTUS ENTELLA: 22 De Lucia, 4 Bonini, 8 Meazzi (19′ st 26 Di Mario), 14 Corbari, 16 Manzi, 17 Tascone (28′ st 24 Lipani), 21 Faggioli (27′ st 30 Zamparo), 23 Sadiki, 25 Petermann (36′ st 6 Kontek,), 77 Parodi, 92 Santini (36′ st 7 Tomaselli). A disp.: 1 Paroni, 18 Gariti, 10 Clemenza, 13 Zappella, 28 Reali, 98 Mosti. All. Gallo.

RIMINI: 91 Colombi, 4 Pietrangeli, 6 Gorelli (1′ st 14 Stanga), 9 Morra, 19 Semeraro (1′ st 8 Delcarro), 23 Megelaitis, 25 Lombardi (1′ st 11 Cernigoi), 44 Iacoponi (31′ st 34 Ubaldi), 70 Leoncini (27′ st 15 Gigli), 73 Lamesta, 98 Lepri, A disp.: 22 Colombo, 5 Marchesi, 20 Accursi, 37 Acampa, 77 Selvini. All. Troise.

ARBITRO: Domenico Leone di Barletta.

RETI: 7′ pt Tascone, 37′ st Tomaselli.

AMMONITI: Gorelli, Bonini; Petermann.

