Video/ Entella Sestri Levante (0-1) gol e highlights: 3 punti per la storia! (Serie C girone B)

VIDEO ENTELLA SESTRI LEVANTE (0-1): LA PARTITA

Il Sestri Levante espugna lo stadio Comunale di Chiavari e si aggiudica questo derby ligure valido per la terza giornata del girone B di Serie C, difendendo con i denti l’1-0 realizzato nel primo tempo. La Virtus Entella parte forte e con due grandi conclusioni dalla distanza prova ad impensierire gli avversari. Al 17esimo, però, gli ospiti stappano la lattina: Candiano batte un corner insidioso, sul quale capitan Pane esce dai blocchi e riesce a sfuggire dalla marcatura di Parodi. Da quella posizione, poi, è un gioco da ragazzi spingere il pallone in rete e battere De Lucia. Sorpresa la retroguardia biancoceleste, che non riesce ad evitare il gol.

Nel secondo tempo la contestazione furibonda dei tifosi di casa obbliga l’arbitro a sospendere la partita per alcuni minuti, con Zamparo che prova a parlare con la curva calmando gli animi. La gara riprende e la Virtus prova ad alzare i ritmi, con Meazzi e Zamparo che cercano di sorprendere Anacoura senza particolare successo. Al 73esimo il tiro-cross di Tomaselli rischia di trasformarsi in gol, ma la sfera termina fuori di pochissimo. Nel finale assistiamo ad un vero e proprio assedio dell’Entella, con tanti palloni scaraventati in mezzo, ma senza un’idea chiara di costruzione. Al 93esimo Tascone dalla distanza sfiora l’eurogol, ma la sua conclusione termina alta.

VIDEO ENTELLA SESTRI LEVANTE (0-1): TABELLINO

ENTELLA: De Lucia V., Parodi L., Lancini E. (dal 39′ st Faggioli A.), Bonini F., Zappella D., Corbari A., Lipani J. (dal 17′ st Tascone S.), Mosti N. (dal 1′ st Meazzi L.), Disanto F. (dal 17′ st Tomaselli G.), Santini C. (dal 16′ st Clemenza L.), Zamparo L.. A disposizione: Mazzadi S., Paroni A., Banfi E., Di Mario S., Kontek I., Manzi C., Petermann D., Reali S., Siatounis A.

SESTRI LEVANTE: Anacoura J. , Furno C., Pane M., Oliana F., Regini V., Troiano L. (dal 17′ st Ghigliotti D.), Raggio G. S. (dal 37′ st Andreis S.), Gala A. (dal 22′ st Cericola M.), Candiano M., Parlanti G., Busatto T. (dal 22′ st Toci E.). A disposizione: Raspa M., Sias F., Conti G., Forte R., Grilli A., Grosso E., Masini F., Nenci O., Podda L.,

Reti: al 17′ pt Pane M. (Sestri Levante) .

Ammonizioni: al 15′ pt Zappella D. (Entella), al 34′ pt Mosti N. (Entella), al 35′ pt Santini C. (Entella), al 38′ pt Lipani J. (Entella), al 40′ pt Lancini E. (Entella), al 6′ st Corbari A. (Entella), al 19′ st Parodi L. (Entella) al 6′ pt Pane M. (Sestri Levante), al 13′ st Anacoura J. (Sestri Levante), al 29′ st Toci E. (Sestri Levante), al 39′ st Regini V. (Sestri Levante), al 42′ st Ghigliotti D. (Sestri Levante), al 44′ st Cericola M. (Sestri Levante).