Video/ Entella Spal (1-2) gol e highlights: Petrovic è decisivo (Serie C, 14 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ENTELA SPAL (1-2): LA PARTITA

Entella Spal di Serie C termina con il risultato di 1 a 2 con una rimonta degli ospiti che, in pochi minuti, sono riusciti a ribaltare il vantaggio iniziale dei liguri. Partono bene i padroni di casa che, al quinto minuto di gioco, creano subito un’ottima occasione con Corbari che serve un pallone ghiotto a Vianni ma troppo lungo per l’attaccante. Al decimo minuto Peterman calcia dai venti metri e trova il palo sfiorando ancora il vantaggio per l’Entella. Vantaggio che arriva quattro minuti dopo con Zappella che è il più veloce a trovare il pallone e a metterlo in rete dopo una rimessa lunga di Di Mario che coglie impreparata la difesa spallina. Dopo l’1 a 0 è l’Entella a tenere in mano il pallino del gioco ma il gol successivo lo firma la Spal. Al minuto 43, Edera batte un corner dalla destra che chiama l’uscita di De Lucia. L’estremo difensore dell’Entella calcola male la traiettoria e buca l’intervento lasciando il pallone a Valentini bravo e fortunato ad insaccare da pochi passi.

Il pareggio a fine primo tempo carica la Spal che torna dagli spogliatoi con la voglia di ribaltare il match. Al 47′ Edera gestite molto bene un contropiede e serve Petrovic. L’attaccante della Spal si trova in posizione ravvicinata e riesce a battere De Lucia con un destro sul primo palo fissando il risultato sull’ 1 a 2. L’occasione per pareggiare capita all’80’ sul piede di Peterman che però calcia clamorosamente a lato all’altezza del dischetto del calcio di rigore.

