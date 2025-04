VIDEO ENTELLA TERNANA: SENZA RETI!

Video Entella Ternana che evidenzia un inizio di partita decisamente migliore da parte delle Fere. Tra le occasioni più importanti ci sono sicuramente quelle di Ferrante e Cicerelli. Il primo scarica con il sinistro una bordata che però impatta la traversa. Il secondo, invece, direttamente sul calcio piazzato per poco non beffa la capolista. Il risultato rimane sul pareggio dopo i primi 45 minuti. Meglio la Ternana nei primi 45 minuti con l’Entella che si limita a respingere gli attacchi. Entella che non si è spinta molto in attacco: solo un’occasione con Karic che tira fuori.

Nel secondo tempo un’altra traversa, questa volta di stampo ligure con il tiro di Karic. Cicerelli ha l’occasione di portare in vantaggio i suoi ma spara addosso al portiere avversario. Nel finale di partita poche emozioni con le due formazioni che si dividono la posta in palio con un punto l’uno. Entella che chiude il suo campionato al primo posto con 83 punti mentre la Ternana si ferma a 74 punti.

VIDEO ENTELLA TERNANA: GOL E HIGHLIGHTS