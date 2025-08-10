Video Entella Ternana (risultato finale 4-0) gol e highlights della partita valida per il primo turno preliminare della Coppa Italia 2025/2026.
VIDEO ENTELLA TERNANA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Presso lo Stadio Comunale di Chiavari l’Entella ha la meglio sulla Ternana vincendo con un netto 4 a 0. Nel primo tempo i biancocelesti iniziano il match con il turbo inserito poichè spezzano l’equilibrio di partenza immediatamente al quarto d’ora tramite il gol firmato da Flavio Russo, bravo a concretizzare l’assist offertogli da Guiu dalla corsia di destra.
Le due squadre provano a darsi battaglia ma si annullano a vicenda senza più siglare altre reti prima dell’intervallo. Nel secondo tempo i due tecnici, con mister Fabio Liverani ammonito per proteste verso la fine della frazione di gioco precedente, decidono di ricominciare l’incontro senza ricorrere alle sostituzioni e le Fere tentano inutilmente di battere il portiere avversario Colombi con uno spinto inefficace di McJannet intorno al 52′.
Bisogna quindi attendere il 59′ perchè Franzoni firmi il gol del raddoppio in favore dei Diavoli Neri. Nel finale Donnarumma cerca di accorciare le distanze mancando il bersaglio per i rossoverdi ed è invece Fumagalli a triplicare al 70′, su suggerimento di Mezzoni. Proprio lo stesso Mezzoni regala poi un altro assist a Di Mario per il poker definitivo dell’85’.
Questa vittoria permette all’Entella di accedere al turno successivo, quando se la dovrà vedere nientemeno che con l’Hellas Verona, mentre la Ternana conclude qui il suo cammino venendo eliminata dalla Coppa Italia per la stagione 2025/2026.