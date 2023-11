Video/ Entella Torres (2-0) gol e highlights: Bonini e un autogol stendono i sardi (Serie C, 5 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ENTELLA TORRES (2-0): LA PARTITA

Una grande prova della Virtus Entella mette fine alla striscia di imbattibilità della capolista Torres: allo stadio “Comunale – Città di Chiavari” i biancocelesti di Fabio Gallo battono i sardi per 2-0 con una rete per tempo e si rilanciano in classifica, abbandonando le zone basse della graduatoria dopo una prima fase di campionato deludente. A mettere subito in discesa la gara per la formazione ligure è il gol siglato già al 6′ dal difensore Bonini, bravo a sfruttare una indecisione di Zaccagno e a risolvere in mischia. Ancora non lo sa, ma sarà il gol che indirizzerà tutta la sfida: infatti, nonostante gli uomini di Greco avranno una intera gara per recuperare, non riusciranno mai a pungere con convinzione e le poche, vere chance capitate sui piedi di Fischnaller e Ruocco vedono il numero uno De Lucia rispondere sempre presente.

Nella ripresa ci si attende una reazione veemente dei rossoblu ma, col passare dei minuti si capisce che non è giornata per la battistrada, peraltro in leggera flessione di risultati negli ultimi cinque turni: dopo due occasioni per Fischnaller e Lora, sono Meazzi e Santini a mettere i brividi alla retroguardia ospite. Poi una bella azione personale di Petermann al 74′ fa da preludio al gol: spunto di Disanto (c’era fallo nell’inizio dell’azione?), tiro che Zaccagno respinge ma sulla sua traiettoria c’è Siniega che, nel tentativo di spazzare, insacca nella propria porta. 2-0 e match chiuso: nel finale Faggioli sfiora il tris mentre tra i sardi Fischnaller è l’ultimo ad arrendersi. Con questa vittoria la Virtus Entella sale a quota 14 e si allontana dalle zone basse della graduatoria del Girone C, mentre perde per la prima volta la Torres che resta a 27 punti, ancora un ottimo ‘score’ ma adesso sembra sempre più probabile un sorpasso in classifica del rampante Cesena.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ENTELLA TORRES (2-0): IL TABELLINO

Entella: De Lucia, Manzi, Kontek, Bonini, Di Mario, Corbari, Petermann (dal 31′ st Mosti), Tomaselli, Meazzi (dal 21′ st Lipani), Zamparo (dal 27′ st Faggioli), Santini (dal 21′ st Disanto). A disposizione: Paroni, Siaulys, Banfi, Clemenza, Muller Cecchini, Reali, Sadiki, Valori, Zappella. Allenatore: Fabio Gallo.

Torres: Zaccagno, Siniega, Antonelli, Dametto (dal 37′ st Goglino), Masala (dal 11′ st Sanat), Giorico, Lora (dal 11′ st Cester), Pelamatti (dal 1′ st Kujabi), Ruocco, Diakite (dal 31′ st Menabo), Fischnaller. A disposizione: Garau, Petriccione, Fabriani, Mandrelli, Nunziatini, Pinna, Verduci. Allenatore: Alfonso Greco.

Reti: 6′ pt Bonini (E), 32′ st aut. Siniega (E).

Ammonizioni: Corbari (E), Santini C. (E), Ruocco (T), Lora (T), Kujabi (T), Cester (T).

