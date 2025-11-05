Enzo Iacchetti attacca anche Papa Leone XIV in tv: "Di quale antisemitismo parla? Non prende posizione". Poi demolisce governo, Ponte sullo Stretto e Rai...

Dal Ponte sullo Stretto di Messina al governo e alla classe politica, passando per le minacce, il clima di tensione e il silenzio delle istituzioni e della Chiesa sulla guerra a Gaza: sono molti i temi affrontati da Enzo Iacchetti nel corso del suo intervento a È sempre Cartabianca, sempre in tono polemico. A suscitare indignazione sui social è soprattutto quanto detto su Papa Leone XIV: l’attore e conduttore critica il silenzio del Presidente della Repubblica, del Papa e delle istituzioni occidentali sul massacro a Gaza e sull’occupazione della Cisgiordania.

La Volta Buona, pioggia di critiche sui social: “Copiano altri programmi!”/ “Sembra ‘Pomeriggio Cinque’...”

Inoltre, denuncia un’ipocrisia religiosa, chiedendosi perché il Papa parli di antisemitismo e invocando un’azione concreta, sostenendo che frasi di circostanza non bastano più, ma servono azioni, come sanzioni e lo stop alla vendita di armi.

«Stanno tutti zitti. Il Papa ha parlato di antisemitismo, ha detto di fare attenzione e che la Chiesa lo combatterà, ma di quale antisemitismo sta parlando? Lo fanno loro nei confronti degli ebrei veri. Dove va la Chiesa a lottare contro l’antisemitismo? I missionari in Africa lottano per la vita della povera gente», ha dichiarato Iacchetti.

Amici 25, Celentano smonta Maria Rosaria: "Ti senti superiore, sei un muro di ghiaccio"/ Lei crolla e piange

Pur consapevole di fare polemica, ha tirato dritto: «Mi dispiace che le autorità che hanno rispetto nel mondo, come il Papa e i presidenti, non prendano posizioni forti. Lascia stare il governo, che non fa un ca**o anziché dare sanzioni e non dare armi… Non bastano più le frasi, bisogna agire».

ENZO IACCHETTI STRONCA IL PROGETTO DEL PONTE

All’inizio del suo intervento, Enzo Iacchetti ha criticato duramente il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, definendolo inutile per Calabria e Sicilia e dannoso per l’economia, oltre che uno spreco di denaro pubblico. Inoltre, ha accusato il ministro Matteo Salvini di perseguire un sogno irrealizzabile e di non concentrarsi sulle vere necessità del Sud, mentre quei 13,5 miliardi previsti per il ponte sarebbero, a suo avviso, meglio investiti in sanità e istruzione.

Vittoria Belvedere piange a La Volta Buona: “Avrei voluto salutare Pippo Baudo…”/ La struggente confessione

«Mi dispiace per Matteo, che deve aspettare ancora un po’. Ha un ponticello fatto con i Lego che a casa culla nella speranza che possa diventare un ponte vero. Spero di morire prima, perché sarà un disastro».

Per quanto riguarda il governo, ha denunciato l’incapacità di gestire i propri esponenti, le contraddizioni interne e la tendenza a promettere senza mantenere. Ha poi espresso timore per il progressivo svuotamento della Costituzione.

L’ATTACCO ALLA RAI E L’IRONIA SULLE MINACCE

Nel mirino di Iacchetti è finito anche il sistema mediatico, oltre a quello politico, accusato di voler mettere a tacere temi sensibili (come Gaza), oscurando manifestazioni pacifiche e documentari come No Other Land: «Mi spiegate perché su alcune cose la Rai è democratica e su altre è governativissima?».

Infine, ha denunciato la demoralizzazione dei giovani, causata — secondo lui — dal clima pesante e dalla mancanza di informazione libera. Ha poi ironizzato sulle minacce ricevute: «Quello che mi aveva promesso di uccidermi ha detto che doveva venire alle 18.35. Io allora mi son detto di preparare un altro piatto di pasta per convincerlo: alla fine ho mangiato io due etti di spaghetti. Sono minacce che fanno costantemente».