Video/ Espanyol Real Madrid (1-3) gol e highlights: Benzema infiamma (Liga)

VIDEO ESPANYOL REAL MADRID (1-3): BLANCOS A PUNTEGGIO PIENO

Termina 3-1 per il Real Madrid il match contro l’Espanyol valevole pe la terza giornata di Liga, dove i Blancos continuano a condurre il campionato insieme al Betis. La squadra di Ancelotti per lunghi tratti della partita ha avuto il pallino de gioco in mano, complice il fatto del gol segnato all’avvio di partita da Vinicius, in fotocopia a quello che aveva fatto nella finale di Champions League con Valverde che la crossa al centro.

Luciano Spalletti, lite e schiaffo con un tifoso/ Video, "Fiorentini maleducati"

L’Espanyol però non si da per vinto e con un’azione corale riesce a mandare in porta il suo attaccante principale Joselu che in un primo momento calcia su Courtois, per poi rivedersi la palla sui piedi dopo una respinta non perfetta da parte del belga: questa volta non sbaglia. Nei minuti finali sale in cattedra un Benzema addormentato che regala la vittoria con due gol: un colpo da maestro che insacca all’angolo il portiere, poi su calcio di punizione.

Probabili formazioni Roma Monza/ Diretta tv: Mourinho cambia qualcosa? (Serie A)

VIDEO ESPANYOL REAL MADRID, I TOP PLAYER FANNO LA DIFFERENZA

Quando nella tua squadra hai giocatori del calibro di Benzema, Modric e Courtois, è molto facile portare a casa il risultato se sai come mettere in campo i tuoi giocatori, infatti bisogna anche capire quando è il momento di togliere determinati elementi, come nel caso di Modric. Al suo posto un Camavinga esplosivo non fa altro che servire palloni su palloni ai suoi compagni.

Per quanto sia stata una mossa difficile, Ancelotti ha avuto il coraggio di farla e i risultati si sono visti, infatti grazie a Camavinga i goal potevano essere tre per Benzema, ma il primo goal segnato dall’attaccante francese purtroppo è stato annullato, giustamente, per fuori gioco. Avere un top player come lui in squadra però significa che basta passargli il pallone per farlo accendere, il duello con Lewandowski è iniziato.

Probabili formazioni Inter Cremonese/ Diretta tv: turnover per Inzaghi? (Serie A)

VIDEO ESPANYOL REAL MADRID, IL TABELLINO

Espanyol Real Madrid 1-3

Espanyol (4-3-3): Lecomte, Gil, Calero, Cabrera, Oliván, de Souza Costa, Exposito, Darder, Sanchez, Joselu, Ribaudo. All. Martinez

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Mendy, Alaba, Militao, Carvajal, Kroos, Tchouameni, Modric, Vinicius, Benzema, Valverde. All. Ancelotti

AMMONITI: 96’ Lecomte

RECUPERO: 5pt, 10st

MARCATORI: 12’ Vinicius, 43’ Joselu, 88’ Benzema, 110’ Benzema