Video esplosione impianto Leverkusen: nube tossica/ “Minaccia estrema, state a casa”

Paura a Leverkusen, in Germania, dove l’esplosione di un impianto ha contribuito allo sviluppo di un’alta nube nera e tossica, tanto che la Protezione Civile ha definito l’evento “altamente pericoloso, una minaccia estrema”, chiedendo alla popolazione di tenere chiuse le porte e le finestre delle proprie abitazioni. Le cause della deflagrazione, avvenuta poco prima delle 10, sono ancora ignote, né si sa con chiarezza cosa sia saltato in aria: inizialmente si parlava di un’azienda chimica (nelle immediate vicinanze sorge la Bayer), poi, invece, è stato segnalato che potrebbe trattarsi di un deposito di carburante o di un impianto di incenerimento rifiuti ubicato nel quartiere di Buerrig.

Ovviamente, quanto accaduto ha contribuito ad allarmare la città tedesca, dove sono stati posizionati vigili del fuoco e furgoni per il rilevamento dell’inquinamento. Intanto, purtroppo, si apprende che vi sono diversi feriti a seguito dello scoppio, come annunciato su Twitter dalla polizia di Colonia, che ha invitato i residenti a lasciare libere le vie d’accesso all’impianto, al fine di scongiurare eventuali ulteriori rischi per l’incolumità delle persone.

ESPLOSIONE IMPIANTO LEVERKUSEN: CHIUSE TUTTE LE AUTOSTRADE

Nel contempo, a seguito dell’esplosione registrata presso un impianto a Leverkusen, sono state chiuse tutte le autostrade e il Westring, come scritto in un avviso pubblicato dai vigili del fuoco di Colonia su Twitter: si tratta dell’A1 tra Colonia-Niehl e Kreuz Leverkusen, della A3 fra Kreuz Leverkusen e Dreieck Langenfeld e la A59 tra Kreuz Monheim-Süd e Kreiz Leverkusen-West.

Secondo quanto riportato da Rai News, lo scoppio, che ha provocato un numero ancora imprecisato di feriti, “è avvenuto nell’inceneritore del parco chimico che è gestito da Currenta e ospita gli stabilimenti di 30 aziende. L’operatore del sito ha annunciato che cinque persone mancano all’appello dopo l’esplosione. Il sito è nella zona industriale della città, una ventina di chilometri a nord di Colonia”.

