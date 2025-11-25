Il video della particolare espulsione di Idrissa Gueye per uno schiaffo al compagno

L’espulsione di Idrissa Gueye

Nella giornata di ieri in Premier League è andata in scena l’ennesima sconfitta della stagione del Manchester United che continua il suo periodo di difficoltà nonostante un’altra campagna acquisti con cifre astronomiche spese e l’unico impegno settimanale vista la mancata qualificazione in una coppa europea. I red devils sono stati sconfitti dall’Everton, club allenato dall’ex David Moyes, e che ha resistito per più di 80 minuti con un uomo in meno per l’espulsione del centrocampista senegalese Idrissa Gueye in seguito al litigio con uno dei suoi compagni.

Il match è iniziato con una forte spinta da parte del club di Manchester che è riuscito in diverse occasioni ad arrivare davanti a Pickford e concludere a rete, pur non riuscendo mai a battere il portiere della nazionale inglese, a quel punto l’animo dell’ex centrocampista del PSG si è scaldato e ha iniziato a prendersela con i suoi compagni. In particolare Gueye ha attaccato il difensore inglese Michael Keane prendendolo per la maglia, urlandogli addosso e terminando con uno schiaffo, il difensore era pronto a rispondere quando si è intromesso Pickford per dividerli e l’arbitro per espellere il senegalese.

La reazione di Moyes all’espulsione di Idrissa Gueye

Con l’assenza di Idrissa Gueye i toffees non hanno potuto fare altro se non chiudersi in difesa, soprattutto dopo il gol di vantaggio ottenuto grazie all’acquisto dell’estate, l’ex Chelsea Kieran Dewsbury-Hall, riuscendo così a portare a casa i 3 punti e raggiungendo il Manchester United in classifica. Gli animi della squadra per il resto della gara sono sembrati decisamente più calmi e attenti alla partita, ma è facile pensare che questo episodio avrà delle ripercussioni sulla stagione dell’Everton o almeno su quella del centrocampista sengalese e del suo compagno.

Al termine della gara però David Moyes non solo ha difeso il suo giocatore ma ne ha anche lodato il gesto sostenendo che sia stato importante in quel momento della gara in cui il Manchester United stava avendo la meglio e aveva avuto diverse occasioni che potevano costare la partita. Il tecnico sessantaduenne infatti ha dichiarato di apprezzare molto quando vede i suoi giocatori che si azzuffano e si infastidiscono a vicenda, in quanto gli permette di tirare fuori il loro lato più competitivo e dare una scossa ai compagni a gara in corso, cosa che lui dalla panchina non sempre può riuscire a fare.