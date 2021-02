Video/ Everton Manchester City (1-3) highlights e gol. Guardiola vola a +10!

Il video con gli highlights e i gol di Everton-Manchester City 1-3 ci mostra la dodicesima vittoria di fila della squadra allenata da Guardiola che è sempre più prima in classifica, ora i punti di vantaggio nei confronti del Leicester e dei cugini del Manchester United sono diventati dieci, un bel gruzzolo da amministrare quando mancano quattordici giornate alla fine del campionato. Nel recupero della sedicesima giornata di Premier League ci pensa Joao Cancelo a scaldare subito i guantoni di Pickford che si rende conto di non poter abbassare la guardia nemmeno per una frazione di secondo. Ancelotti perde un elemento chiave della sua difesa, Mina, per un problema muscolare e deve spendere il primo cambio già nella prima frazione di gioco per inserire Coleman. Gli attacchi dei Citizens si intensificano finché al 32′ Foden non trova il modo di sbloccare la contesa al Goodison Park. Reazione immediata dei padroni di casa che pareggiano i conti con Richarlison che ribadisce in rete un tiro di Digne che aveva fatto tremare la porta di Ederson con il pallone che prima si stampa sul palo e poi sbatte addosso all’attaccante brasiliano, tenuto in gioco da Walker e Ruben Dias che si trovavano inspiegabilmente sulla linea di porta e non avevano applicato la trappola del fuorigioco. Nel secondo tempo sono i singoli a fare la differenza con Mahrez che tira fuori dal cilindro una magia delle sue con la quale riporta avanti i suoi, e soprattutto con Bernardo Silva autore di una prestazione sontuosa, il portoghese si regala anche una gioia personale mettendo il punto esclamativo a poco meno di un quarto d’ora dal novantesimo. La sfida tra grandi allenatori se l’aggiudica così il tecnico spagnolo che si avvicina a grandi passi verso il suo terzo titolo in Inghilterra.

VIDEO EVERTON-MANCHESTER CITY 1-3, IL TABELLINO

EVERTON-MANCHESTER CITY 1-3 (1-1)

EVERTON (4-4-1-1): Pickford; Holgate, Mina (18′ Coleman), Keane, Godfrey; Iwobi (69′ King), Doucouré, Davies (69′ James Rodriguez), Digne; Sigurdsson; Richarlison. All. Carlo Ancelotti.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Joao Cancelo; Bernardo Silva, Rodrigo (90’+1′ Fernandinho), Foden; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling (80′ De Bruyne). All. Pep Guardiola.

ARBITRO: Andre Marriner.

AMMONITI: 28′ Doucouré (E), 45′ Richarlison (E), 67′ Sterling (MC).

RECUPERO: 2′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 32′ Foden (MC), 38′ Richarlison (E), 63′ Mahrez (MC), 77′ Bernardo Silva (MC).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI EVERTON-MANCHESTER CITY 1-3 (da video.sky.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA