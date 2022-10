Video fake Lorenzo Fontana: “bimbi fuori Ue sono animali”/ Bufala resta online ore

ONLINE PER ORE IL VIDEO DI LORENZO FONTANA CONTRO I BIMBI EXTRA UE E LE PERSONE LGBT: MA È UN FAKE

I gay sono «schifezze» e i bambini non europei sono «animali»: per ore nella giornata di oggi è divenuto virale un video, rilanciato da diversi account di politici e personalità dello spettacolo, in cui il neo-Presidente della Camera Lorenzo Fontana avrebbe definito così le coppie gay e le persone extra-Ue. Liberale cattolico, profondamente pro-life, allergico al “politicamente corretto” in salsa arcobaleno, il n.2 della Lega è stato contestato duramente per la sua elezione a nuovo Presidente di Montecitorio: il video diffuso però riporta un mix di due interventi fatti da Fontana nel 2013 e 2018 dove sembra proferire con “tranquillità” dichiarazioni choc come quelle sopracitate. «Chi considera “schifezze” le coppie gay e definisce “animali” i bambini non europei, come fa a essere la terza carica dello Stato? Meloni ha voluto l’elezione di un putiniano, estremista, in sfregio alla Costituzione antifascista e ai suoi principi di uguaglianza e inclusione», ha twittato Laura Boldrini (ex Presidente della Camera, oggi deputata Pd) postando anch’ella il video incriminato.

Il problema è che quel video si è rivelato quasi subito un “fake”, alterato e manipolato per far sembrare le dichiarazioni choc di Lorenzo Fontana: nell’epoca dei “debunker” e dei servizi anti-fake news di cui sono dotati i social network, penserete voi, quel video sarà stato subito bannato e cancellato. Ecco tutt’altro, con copie del video circolate tranquillamente su Instagram e Twitter per buona parte di domenica 16 ottobre. Finché nel tardo pomeriggio il video è stato definitivamente rimosso in quanto «video alterato e controllato da fact-checker indipendenti in un altro post». Debunker come David Puente ad esempio, che su “OpenOnline” scrive poi un lungo articolo per sbugiardare la ‘bufala’ anti-Lega: se nel primo video il vicesegretario della Lega non definisce «schifezze» le persone omosessuali ma si scaglia contro la volontà a livello europeo di voler distruggere il matrimonio tra uomo e donna. Fontana lo ha poi ribadito in un congresso della Lega del 2017: «vogliamo un’Europa dove il matrimonio sia solo tra mamma e papà, e altre schifezze non le vogliamo sentir nominare». Ma la vera manipolazione arriva con la seconda parte del video circolato per ore sui social quest’oggi.

DA MUCCINO A BOLDRINI, LE ACCUSE CONTRO LORENZO FONTANA: NON TUTTI SI SCUSANO…

«E non che arrivino gli immigrati perché abbiamo il problema demografico. Noi vogliamo aiutare i popoli d’Europa ad avere più figli europei! È questo che vogliamo con la nostra Europa. Vogliamo un’Europa dove il matrimonio si ha fra una mamma e un papà, e i bambini vengano dati a una mamma e a un papà, le altre schifezze non le vogliamo neanche sentire nominare! [INTERRUZIONE DEL VIDEO] La priorità è che ci siano più bambini europei in Europa, non gli animali! Sveglia!» nota bene Puente su “Open” trascrivendo il passaggio incriminato, con l’interruzione del video su Lorenzo Fontana decisiva per unire due parti di un discorso fatte in momenti diversi durante il medesimo evento pubblico. Parlando nel 2018 della possibilità di ricostituire un’alleanza tra Lega e Forza Italia (eravamo nella prima fase del Governo Conte-1 con l’accordo Salvini-M5s, un’era politica fa…), l’attuale Presidente della Camera – rivela “Open” scovando il video completo del 8 giugno 2018 – spiegava «io non vedo una possibilità in Italia di allearsi con Forza Italia. Non la vedo soprattutto nel momento in cui sento, come ho sentito ieri, che Berlusconi… Berlusconi parla del Partito Animalista. Caro Silvio, la priorità in Europa e chi si sta estinguendo in Europa sono gli europei. Caro Silvio, sveglia! La priorità è che ci siano più bambini europei in Europa, non gli animali! Sveglia!».

Insomma, Lorenzo Fontana non definiva i bambini fuori dall’Europa come «animali»: ciò è stato possibile udirlo solo con la manipolazione voluta di un video fatto circolare solo per screditare il n.2 della Lega. Secondo l’opera di fact checking di “Open”, il video fake inizialmente sarebbe stato diffuso dall’account “TIV(@Darktiv)” lo scorso 14 ottobre con l’intestazione che segue: «Il neo Presidente della #Camera Lorenzo #Fontana in quanto a urla, razzismo e xenofobia non sfigura davanti a Giorgia #Meloni #PoveraItalia». Da Boldrini a diversi giornalisti “progressisti”, fino a personalità del cinema come il regista Gabriele Muccino hanno diffuso e commentato il video su Fontana: il regista de “L’Ultimo Bacio” ha anche scritto «Lui è Lorenzo Fontana. Ricopre la terza carica dello Stato. È il nuovo Presidente della Camera. E io mi vergogno. Questa è la nuova Italia. Per chi ancora non sapesse esattamente cosa fosse il fascismo, lo avesse sdoganato, lo avesse imbellito, lo avesse cercato di edulcorare, con questi nuovi governanti lo comprenderà pienamente». Il video è rimasto online ben due giorni prima che il fact checking dei social non lo schermassero, rimuovendolo dalle timeline: se Muccino non ha scritto nessun tipo di scusa o ripensamento per quanto scritto, la parlamentare Laura Boldrini si è scusata (a metà), «Un video in rete da me usato, risulta oggi montato in modo da generare confusione su una frase di Fontana. Ho sempre fatto battaglie contro la disinformazione, mi dispiace per l’inconveniente. Il resto del video conferma il pensiero di Fontana e la mia opinione su di lui». Le ha risposto a tono il segretario della Lega Matteo Salvini, difendendo il rispetto politico e umano per il suo vice Lorenzo Fontana: «“Lorenzo Fontana non ha mai dato degli “animali” ai bimbi non europei, era una bufala, una montatura, e io mi scuso per la figuraccia. Ma della Lega penso il peggio comunque”. Almeno lei ha chiesto scusa, siamo sollevati, la domenica adesso ha tutto un altro sapore».

Tradotto: «Lorenzo Fontana non ha mai dato degli “animali” ai bimbi non europei, era una bufala, una montatura, e io mi scuso per la figuraccia. Ma della Lega penso il peggio comunque».

Almeno lei ha chiesto scusa, siamo sollevati, la domenica adesso ha tutto un altro sapore. pic.twitter.com/ZVgwu9t8oM — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 16, 2022

