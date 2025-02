VIDEO FANGO IN PARADISO CANZONE DI FRANCESCA MICHIELIN AL FESTIVAL DI SANREMO 2025

Il video ufficiale della canzone Fango in Paradiso con cui Francesca Michielin è tornata al Festival di Sanremo 2025 sta riscuotendo un discreto successo tra i fan. Il testo non ha spiccato il volo nella classifica finale della kermesse, ma la cantante si consola coi tanti commenti benevoli pubblicati dai follower nelle piattaforme social e sotto il video YouTube. La ballata che Francesca ha portato a Sanremo 2025, dunque, ha lasciato il segno nel cuore dei fedelissimi.

Marta Donà, chi è la manager di Sanremo/ Le ultime 4 edizioni vinte con La Tarma records: dai Maneskin a Olly

“Sappiamo che vali molto più del tuo ventunesimo posto in classifica”, le ricordano teneramente alcuni utenti. Il video di Fango in Paradiso, comunque, viaggia a buon ritmo su YouTube, con il trentesimo posto nelle tendenze della sezione musica.

FANGO IN PARADISO, SIGNIFICATO CANZONE PORTATA A SANREMO 2025 DA FRANCESCA MICHIELIN

Il video di Fango in Paradiso è ben fatto ma è la voce di Francesca Michielin a fare la differenza e a prevalere sulle immagini, seppur poetiche, della clip. “La vittoria più bella è restare nei cuori della gente dopo tanti anni senza cambiare come sei”, scrive uno dei fan di vecchia data di Francesca, che probabilmente sperava in un piazzamento migliore.

VIDEO UFFICIALE LA CURA PER ME DI GIORGIA A SANREMO 2025 / "Una cura per tutte le difficoltà della vita"

Il testo Fango in Paradiso resta dunque una buona canzone, indipendentemente dalla classifica finale. Una ballata che ci racconta la fine di una storia d’amore, la sofferenza che ha portato “centomila lacrime” e tante ferite. Ma dalle ferite si può ripartire con più forza a e consapevolezza.

GUARDA IL VIDEO FANGO IN PARADISO DI FRANCESCA MICHELIN