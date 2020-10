Video/ Fano Imolese (1-2): highlights e gol, rimonta emiliana (Serie C)

Stiamo per lasciare spazio al video di Fano Imolese, partita valida per la 5^ giornata del girone B della Serie C. Una gara senza dubbio scoppiettante, tanto che dopo pochi giri d’orologio i rossoblù sarebbero già in goal, ma un fuorigioco annulla l’esultanza. Il colpo della domenica lo pesca invece Cargnelutti all’8′, con una palombella fatta partire dalla propria metà campo che scavalca e sorprende Siano. La reazione dell’Imolese si infrange sul palo colpito da Morachioli. Fano con le ali ai piedi: ci provano a ripetizione Paolini dal limite, Baldini, Cargnelutti e Ferrara, ma la mira non è precisa. Tra il 33′ e il 36′ i portieri si rendono protagonisti di parate salva-risultato, con i primi 45 minuti del match che vengono archiviati con il parziale di 1-0.

All’undicesimo della ripresa Fano a un passo dal raddoppio: Parlati serve un cioccolatino a Baldini, che spara altissimo. Gol sbagliato, gol subìto: la conclusione di Polidori viene respinta in area dal braccio di Zingrossi, già ammonito. Rigore ed espulsione per il difensore marchigiano: è la svolta della partita. Dal dischetto va lo stesso Polidori, che fredda Meli con un rasoterra chirurgico nell’angolino alla sinistra del numero 22 avversario (1-1). Successivamente, dopo alcune palle gol non capitalizzate, l’Imolese trova il sorpasso con il primo centro con il club emiliano da parte di Stanco: Tonetto resiste sulla mancina e crossa in area, il ponte aereo lo fa Polidori per la torsione in tuffo del bomber, che gela il Mancini (1-2). Rossoblù ad un passo dal tris all’80 con Polidori che fa tutto bene, ma Meli ha un riflesso da applausi. D’Alena su punizione non lontano dal bersaglio grosso poi, dopo cinque minuti di recupero, arriva il triplice fischio liberatorio.

VIDEO FANO IMOLESE: MALEDIZIONE SFATATA

Prima di oggi, i precedenti non sorridevano alla formazione di mister Cevoli che, nelle quattro sfide giocate negli ultimi due anni in serie C, aveva una tradizione negativa nei confronti del Fano. Se si esclude una vittoria per 1-0, nelle altre tre sfide l’Imolese ha raccolto un solo punto, con un pareggio e due sconfitte all’attivo, queste ultime arrivata entrambi l’anno scorso: all’andata il Fano si impose con una marcatura messa a referto da Parlati al minuto numero 87, mentre nel match di ritorno, per giunta l’ultima gara disputata da ambedue le compagini prima del lockdown connesso alla pandemia di Coronavirus, i marchigiani si imposero per 2-0. Oggi, però, il tabù è stato infranto e l’Imolese può sognare in grande, complice la posizione d’alta classifica attualmente occupata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA