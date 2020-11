Video/ Fano Sudtirol (1-1): highlights e gol. Casiraghi risponde a Parlati!

VIDEO FANO SUDTIROL: IL MATCH

Allo Stadio Raffaele Mancini le formazioni di Fano e Sudtirol si annullano a vicenda pareggiando per 1 a 1 nel recupero. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa guidati da mister Destro a cercare di sorprendere subito gli avversari tramite un paio di spunti di Marino. Le due compagini sembrano studiarsi a vicenda senza riuscire a trovare il varco giusto per colpire ma gli ospiti allenati dal tecnico Vecchi si rendono pericolosi proprio intorno al 10′ proiettandosi in zona offensiva con Karic e Magnaghi, fermati in calcio d’angolo. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancorossi colpiscono un palo verso il 20′ con Fink, già pericoloso pure all’11’. Il suo compagno Malomo non riesce a fare di meglio poi al 22′ mandando la sfera fuori dallo specchio della porta avversaria e mister Vecchi si ritrova costretto ad effettuare una sostituzione in maniera prematura rimpiazzando Zigrossi con Bruno già al 34′ per colpa di un infortunio. I marchigiani faticano a rispondere e rischiano di subire un gol anche nel finale di frazione al 37′, quando Rover non impatta bene il pallone favorendo la parata di Meli. Le cose si complicano ulteriormente per i granata a partire dal 43′ a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata dal neo entrato Bruno, reo di aver trattenuto in modo irregolare Rover all’interno della sua area. Dal dischetto per Karic non è infallibile e Meli para il calcio di rigore al 45′.

VIDEO FANO SUDTIROL: LA RIPRESA

Nel secondo tempo, cominciato con l’ingresso di Semprini al posto di Magnaghi tra gli uomini di mister Vecchi, il copione sembra ripetersi in modo analogo rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione precedente, ovvero con gli ospiti a dominare l’incontro in cerca del gol del vantaggio sia con Tait al 49′ che, in particolare, con il neo entrato Semprini al 50′, quando il suo colpo di testa su suggerimento di Karic termina fuori dallo specchio della porta avversaria. Dall’altro lato proseguono i problemi per le Aquile, fin qui rimaste in piedi solamente per merito degli interventi prodigiosi dell’estremo difensore Meli, preziosissimo pure al 54′ intercettando un possibile assist vincente indirizzato a Semprini. Nell’ultima parte del secondo tempo, precisamente nel corso dei minuti di recupero, Parlati trasforma un calcio di rigore in favore dei granata al 90’+3′, concesso qualche istante prima per un fallo subito da Sarli. La sfida sembra non finire mai ed al 90’+6′ è Casiraghi a ripristinare l’equilibrio iniziale in modo definitivo trasformando a sua volta un calcio di rigore, in questo caso concesso per un fallo di Sarli ai danni di Turchetta. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca Cherchi, proveniente dalla sezione di Carbonia, oltre ad aver espulso Bruno con un cartellino rosso diretto tra i padroni di casa, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente De Vito da un lato, Magnaghi, Karic, Davi e Tait dall’altro. Il punto conquistato in questa nona giornata di campionato permette rispettivamente al Fano di salire a quota 4 ed al Sudtirol di portarsi a quota 16 nella classifica del girone B della Serie C.

IL TABELLINO

Aj Fano-Sudtirol 1 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 90’+3′ RIG. Parlati(F); 90’+6′ RIG. Casiraghi(S).

FANO (4-3-1-2) – Meli, Cargnelutti, Di Sabatino, Zigrossi, De Vito; Paolini, Amadio, Marino; Carpani; Ferrara, Barbuti. A disp.: Santarelli, Isacco, Said, Baldini, Scimia, Sarli, Parlati, Monti, Martella, Bruno, Rillo, Nepi. All.: Flavio Destro.

SUDTIROL (4-3-1-2) – Poluzzi, El Kaouakibi, Vinetot, Malomo, Davì; Tait, Gatto, Karic; Fink; Magnaghi, Rover. A disp.: Meneghetti, Fabbri, Curto, Gigli, Turchetta, Pircher, Calabrese, Casiraghi, Greco, Semprini. All.: Stefano Vecchi.

Arbitro: Luca Cherchi (sezione di Carbonia).

Ammoniti: 21′ Magnaghi(S); 37′ Karic(S); 45’+2′ Davi(S); 48′ De Vito(F); 90’+2′ Tait(S).

Espulsi: 43′ Bruno(F).

