VIDEO “FARFALLE” SANGIOVANNI/ Canzone Sanremo 2022: libertà e leggerezza

Una canzone fresca “Farfalle” (guarda il video qui sotto), leggera ma allo stesso tempo dolce e particolarmente orecchiabile. Sangiovanni si è presentato per la prima volta sul palco di Sanremo 2022 con il brano dal titolo “Farfalle” che ha conquistato il pubblico, quello composto dai più giovani ma non soltanto. La sua potrebbe rivelarsi una vera e propria hit estiva, come dimostrano anche i numeri del video ufficiale di Farfalle e dei passaggi in radio. La canzone “Farfalle” di Sangiovanni si è posizionata quinta a Sanremo 2022, alle spalle dei vincitori Mahmood e Blanco, di Elisa, seconda, di Gianni Morandi terzo e di Irama quarto. Un ottimo posizionamento, dunque, per il giovane ex Amici.

Il video di “Farfalle”, disponibile ovunque in streaming, ha avuto molto successo fin dalla prima pubblicazione. Il video, infatti, è stato visto da più di un milione di persone in pochissimi giorni. Successo importante anche per il video di Farfalle dell’esibizione del cantante pubblicato dall’account YouTube della Rai. Il brano è stato trasmesso da 190 emittenti radio, con 993 passaggi e un punteggio di 20949334.

Sangiovanni, alla prima esperienza all’Ariston, ha tenuto benissimo il palco, sorridendo ad ogni esibizione e riuscendo a mascherare quasi sempre molto bene l’emozione, che inevitabilmente c’è stata. “Il Festival me lo sono goduto, la cover ha permesso di farmi conoscere, Sanremo è una bella festa e la musica è terapeutica. Tutto ciò che c’è attorno si ferma, c’è soltanto la musica e questo sentimento lo porterò sempre con me” ha raccontato al termine dell’esperienza sanremese il giovane.

Il video di “Farfalle” è fuori ormai dal 1 febbraio, ma per Sangiovanni c’è già fissata un’altra data importante: quella dell’uscita del suo cd, l’8 aprile. A Sky, il cantante ha raccontato: “Il mio album parla di me, sono i miei pensieri più forti. Questo mi permette di essere sincero e molto diretto. Sono consapevole che non sarà il mio miglior disco. Non a livello di numeri, per me che l’ho scritto, ecco. Io voglio lanciare un messaggio. Questo disco li ha, ma vorrei lanciare messaggi che in qualche modo io esplicito attraverso la mia esperienza di vita”.

