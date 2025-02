VIDEO FEBBRE CANZONE DI CLARA AL FESTIVAL DI SANREMO 2025

Il video ufficiale della canzone Febbre con la quale Clara ha preso parte al Festival di Sanremo 2025 lo si può trovare su YouTube. Ottimi riscontri da parte del pubblico e dei fan della cantante e attrice, nonostante una posizione deludente in classifica all’Ariston.

Il video di Febbre è ben realizzato e trasmette appieno il significato della canzone, grazie alle parole di Clara accompagnate da poetiche di immagini di piroette e applausi, con la protagonista al centro di una pista di pattinaggio.

Il testo Febbre, a cui hanno collaborato Jacopo Ettorre, Madame, Dardust e Federica Abbate, vuole riflettere sugli alti e bassi di un rapporto che viaggia sulle montagne russe. Una sensazione dolorosa che attanaglia la protagonista del video.

FEBBRE, IL SIGNIFICATO DELLA CANZONE PORTATA A SANREMO 2025 DA CLARA E CLIP VIDEO

Il video de La Febbre piace ai fan di Clara, che masticano ancora amore per la deludente posizione finale della cantante al Festival di Sanremo 2025. Ma la canzone, molto probabilmente, volerà in radio. Ha tutte le caratteristiche per essere un successo radiofonico, almeno questa è la sensazione sbirciando i commenti sotto il video di Febbre postato su YouTube dalla cantante, che è ventisettesima nella tendenza musica.

“La bellezza di questa ragazza è qualcosa che toglie il respiro”, scrive una fan sotto la clip. E ancora “era l’unica canzone orecchiabile, come è possibile che sia arrivata 27 esima?”.

RIVEDI IL VIDEO DELLA CANZONE LA FEBBRE DI CLARA A SANREMO 2025