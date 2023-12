Video/ Feralpisalò Cremonese (1-0) gol e highlights: gran colpo! (Serie B, 16 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FERALPISALÒ CREMONESE: SINTESI

Feralpisalò e Cremonese, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Tuttavia, un momento degno di nota è emerso quando Vasquez della squadra ospite ha sorpreso con un dribbling ubriacante per i difensori della Feralpisalò. La sua abilità nel superare gli avversari con un dribbling tecnico ha creato un’occasione di pericolo e ha evidenziato la sua bravura nel gioco individuale. La partita si sta sviluppando con interessanti scambi di gioco da entrambe le squadre, e la magia di Vasquez potrebbe essere un elemento chiave nel determinare l’andamento dell’incontro.

DIRETTA/ FeralpiSalò Cremonese (risultato finale 1-0): gran colpo! (Serie B, 16 dicembre 2023)

Feralpisalò e Cremonese, è il Feralpisalò a condurre per 1-0 grazie alla rete di Kourfalidis, arrivata al 38º minuto di gioco. L’attaccante ha dimostrato freddezza e precisione nel finalizzare un’azione, mettendo la propria squadra in vantaggio. La Cremonese dovrà ora cercare di ribaltare il risultato nella seconda metà della partita per recuperare lo svantaggio. D’altro canto, il Feralpisalò cercherà di difendere il proprio vantaggio e potrebbe sfruttare eventuali spazi lasciati dalla Cremonese in cerca della rimonta.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FERALPISALÒ CREMONESE, IL SECONDO TEMPO

Feralpisalò e Cremonese, il punteggio rimane invariato a 1-0 a favore del Feralpisalò. Tuttavia, la Cremonese ha sfiorato il pareggio con un tiro di Okereke che è uscito fuori di poco. Il tentativo del giocatore ospite ha fatto venire un brivido alla squadra di casa, dimostrando la pericolosità e la determinazione degli avversari nell’andare alla ricerca del gol del pareggio. Il Feralpisalò sarà ora chiamato a difendere il proprio vantaggio, mentre la Cremonese continuerà a cercare opportunità per ribaltare il risultato. La partita resta aperta a qualsiasi sviluppo, e seguiranno ulteriori aggiornamenti sul prosieguo degli eventi.

Feralpisalò e Cremonese si è conclusa con la vittoria della squadra di casa per 1-0. Il Feralpisalò è riuscito a mantenere il vantaggio acquisito nel primo tempo e a difendere con successo la propria porta per ottenere i tre punti. Durante la partita, la squadra di casa ha avuto l’opportunità di raddoppiare il vantaggio, dimostrando determinazione e pericolosità in attacco. Tuttavia, nonostante gli sforzi, il punteggio è rimasto invariato, ma la vittoria è comunque un risultato positivo per il Feralpisalò. Il confronto è stato caratterizzato da momenti di tensione e azioni significative, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporre il proprio gioco. La Cremonese ha lottato per trovare il gol del pareggio, ma la difesa solida del Feralpisalò ha impedito loro di raggiungere l’obiettivo. Il Feralpisalò ora potrà godersi questa vittoria e prepararsi per le sfide future, mentre la Cremonese sarà chiamata a valutare la prestazione e a lavorare per migliorare nei prossimi incontri.

FERALPISALO CREMONESE, IL TABELLINO

FERALPISALÒ: Pizzignacco S., Balestrero D., Ceppitelli L., Martella B., Bergonzi F., Kourfalidis C. (dal 18′ st Zennaro M.), Fiordilino L., Di Molfetta D. (dal 37′ st Pietrelli A.), Felici M., Compagnon M. (dal 24′ st Hergheligiu D.), Butic K. (dal 37′ st La Mantia A.). A disposizione: Minelli S., Volpe G., Bacchetti L., Parigini V., Sau M., Tonetto M., Verzeletti M. Allenatore: Zaffaroni M..

CREMONESE: Jungdal A., Tuia A. (dal 30′ st Afena-Gyan F.), Ravanelli L., Lochoshvili L., Sernicola L., Collocolo M. (dal 30′ st Buonaiuto C.), Castagnetti M., Majer Z. (dal 1′ st Coda M.), Zanimacchia L. (dal 44′ pt Quagliata G.), Vazquez F., Okereke D. (dal 18′ st Ciofani D.). A disposizione: Saro G., Abrego G., Bertolacci A., Ghiglione P., Pickel C., Rocchetti Y., Valzania L. Allenatore: Stroppa G..

RETI: al 29′ pt Kourfalidis C. (FeralpiSalò) .

AMMONIZIONI: al 22′ pt Okereke D. (Cremonese), al 35′ pt Sernicola L. (Cremonese), al 8′ st Lochoshvili L. (Cremonese), al 42′ st Quagliata G. (Cremonese).

