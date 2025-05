VIDEO FERALPISALÒ CROTONE (2-1): SUPER DIFESA DEI CALABRESI

Il primo tempo del video Feralpisalò Crotone, come da copione, vede i padroni di casa gestire il pallino del gioco alla ricerca dei due gol necessari per passare il turno. La prima occasione del match è proprio della Feralpisalò che ci prova dopo solo due minuti con un tiro di Hergheligiu che termina di poco fuori. Un’altra occasione importante arriva al 16′ con Sorensen che potrebbe portare in vantaggio i padroni di casa ma trova l’ottima risposta di D’Alterio. Quattro minuti dopo è ancora decisivo il portiere del Crotone che salva anche su un tiro di Crespi.

Video Torres Atalanta U23 (2-1)/ Gol e highlights: la Dea passa il turno! (Playoff Serie C, 14 maggio 2025)

La trazione offensiva della Feralpisalò, però, concede tanto campo ai calabresi che sfiorano il vantaggio in contropiede con Tumminiello che calcia alto un ottimo suggerimento di Vitale. Il risultato si sblocca al 28′ proprio su un contropiede gestito da Pasini che trova Vitale libero di controllare indisturbato e superare Rinaldi con un destro sul primo palo. Dopo qualche minuto di riflessione, la Feralpisalò riesce ad incassare il colpo e risponde al 42′ con un destro preciso di Zennaro che si insacca sul secondo palo e porta il match sull’1 a 1.

Video Monopoli Giana Erminio/ (1-3) highlights e gol: lombardi avanti in scioltezza (Serie C, 14 maggio 2025)

L’inizio del secondo tempo del video Feralpisalò Crotone porta subito a grandi emozioni con Cavuoti che sfonda in area di rigore dalla destra e serve Rizzo al limite dell’area. Il tiro non è preciso ma trova una parabola insidiosa che obbliga D’Alterio ad alzare in calcio d’angolo. Sul corner successivo, Di Molfetta risolve la mischia con una rovesciata all’altezza del dischetto del rigore e porta in vantaggio i padroni di casa. Da qui in poi è un totale assedio della Feralpisalò che chiude la partita in una sola metà campo.

Al 69′, in un momento di relax per gli ospiti, D’Alterio si fa passare clamorosamente sotto le gambe un retropassaggio di Guerini e regala il 3 a 1 ai padroni di casa. A salvare i calabresi, però, ci pensa il VAR che rileva un fuorigioco ad inizio azione di Santini. Gli ultimi minuti di gioco vedono la Feralpisalò totalmente sbilanciata in avanti ma anche troppo imprecisa per superare l’attenta difesa dei rossoblù che mantengono il risultato e passano al prossimo turno.

Video Rimini Vis Pesaro (3-4)/ Gol e highlights: Tavernaro per i quarti! (Playoff Serie C, 14 maggio 2025)

VIDEO FERALPISALÒ CROTONE (2-1): GOL E HIGHLIGHTS