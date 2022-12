Video/ Feralpisalò Juventus U23 (2-1) gol ed highlights: sofferenza e +3 per Vecchi!

Video Feralpisalò Juventus che regala moltissime emozioni a tutti gli amanti del calcio di Serie C dopo i primi 45 minuti di gioco. Feralpisalò che vede Balestrero entrare a referto per un cartellino giallo ma non sarà l’unico motivo perché il giocatore trova anche la rete del vantaggio. Contropiede fulmineo e sterzata mancina per calciare dove il portiere non può mai arrivare. Esulta la Feralpisalò con Vecchi in panchina. Risponde la Juventus con Da Graca che si divora il gol contro il portiere e poi non trova l’impatto con la palla dopo l’invito di Compagnon. Lo stesso Compagnon troverà la rete del pari nei minuti finali del primo tempo con un grande gol al volo. Parità e 1-1 dopo i primi 45 minuti della partita.

Momento ottimo per la Feralpisalò che continua ad attaccare e Juventus che prova a respingere come può. Feralpisalò che flirta con il gol in due occasioni con Cernigoi prima e Zennaro: che occasioni per la formazione di casa che sta dominando oggi. Secondo tempo che sorride maggiormente alla formazione juventina che ha più occasioni rispetto alla compagine guidata da mister Vecchi. Le occasioni della Feralpisalò sono meno e la Juventus va vicina più volte al gol ma la rete viene trovata dalla squadra di casa in modo molto rocambolesco. Autogol sfortunato di Stramaccioni che insacca il proprio portiere con un pallonetto nel quale non può arrivare. Nel finale assedio con Compagnon che va vicino alla rete ma niente da fare, vince Stefano Vecchi e sale in classifica.

VIDEO FERALPISALO’ JUVENTUS U23: IL TABELLINO

FERALPISALò: Balestrero D., Benedetti S., Bergonzi F., Cernigoi I. (dal 25′ st D’Orazio L.), Di Molfetta D. (dal 41′ st Musatti M.), Hergheligiu D. (dal 43′ st Legati E.), Pilati A., Pittarello F., Pizzignacco S. (Portiere), Salines E., Zennaro M.. A disposizione: Dimarco C., D’Orazio L., Ferretti L. (Portiere), Guerra S., Legati E., Musatti M., Palazzi A., Pietrelli A., Siligardi L., Tonetto M., Venturelli P. (Portiere)

JUVENTUS U23: Barrenechea E., Besaggio M. (dal 30′ st Iocolano S.), Compagnon M., Cudrig N., Da Graca C. M. (dal 31′ st Pecorino E.), Mulazzi G., Palumbo M. (dal 42′ st Cerri L.), Raina M. (Portiere), Riccio A., Stramaccioni D., Verduci G. (dal 42′ st Ntenda J.). A disposizione: Bonetti A., Cerri L., Cotter Y., Iocolano S., Lipari M., Muharemovic T., Ntenda J., Nzouango F., Pecorino E., Rafia H., Savona N., Scaglia S. (Portiere), Sekulov N.

Reti: al 22′ pt Balestrero D. (FeralpiSalò) , al 32′ st Stramaccioni D. (FeralpiSalò) autogol al 39′ pt Compagnon M. (Juventus U23) .

Ammonizioni: al 10′ pt Balestrero D. (FeralpiSalò), al 17′ st Salines E. (FeralpiSalò) al 21′ pt Palumbo M. (Juventus U23).











