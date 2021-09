Video/ Feralpisalò Juventus U23 (3-2) gol e highlights: Luppi firma una doppietta

VIDEO FERALPISALO’ JUVENTUS (3-2): VITTORIA PER I LEONI DEL GARDA

Partita ricca di emozioni quella tra Feralpisalò e Juventus U23 con la compagine di casa capace di vincere in rimonta contro i bianconeri. La Juventus ha trovato il vantaggio grazie a Sekulov per poi subire successivamente il pareggio di Guerra. Nella seconda frazione ancora Guerra e Luppi hanno siglato per la compagine di casa con Akè che ha accorciato nel finale. Andiamo a ripercorrere le emozioni principali del match. Sekulov! La sbloccano i bianconeri! Azione personale e palla messe in rete con il portiere che resta spiazzato. Guidetti prova a rispondere subito ma la mette alta da buona posizione. Akè per Cudrig, chiude bene la Feralpisalò. Riccio la mette in mezzo dalla corsia sinistra, Sekulov non ci arriva di testa per un soffio. Ci prova ancora Guidetti da fuori area ma Israel è attento e blocca. Abbiamo intanto superato la mezzora di gioco e la Juventus U 23 è sempre in vantaggio grazie alla rete siglata da Sekulov. Ancora la Feralpisalò che continua ad attaccare senza però riuscire a trovare la rete del pareggio. La prima frazione termina con la Juventus U23 avanti di un gol sul campo della Feralpisalò.

VIDEO FERALPISALO’ JUVENTUS: IL SECONDO TEMPO

Molfetta prova il tiro ma non inquadra lo specchio. Bellissima rovesciata di Guerra che riporta il risultato in parità! Hergheligiu calcia dalla distanza ma trova Israel si fa trovare pronto è la mette in angolo. Luppi! La ribaltano i padroni di casa! Vai rimpalli in area e poi arriva il tocco vincente! Pecorino commette fallo in area, sul dischetto si presenta Luppi che non sbaglia! Luppi! La chiudono i padroni di casa! Akè! La Juventus treova il gol nel finale di gara sfruttando l’indecisione di Gelmi e superando Falco. Termina il match, vince in rimonta il Feralpisalò sulla Juventus under 23.

IL TABELLINO

Reti: 10′ Sekulov, 56′ Guerra, 64′ Luppi, 80′ Luppi, 89′ Aké.

Feralpisalò: Gelmi, Bergonzi, Pisano, Bacchetti, Guidetti, Spagnoli (60′ Luppi), Guerra (78′ Miracoli), Corrado, Carraro (80′ Legati), Balestrero (45′ Di Molfetta), Damonte (45′ Hergheligiu). All. Vecchi. A disp. Liverani, Porro, Brogni, Corradi, Suagher, Tirelli, Salines.

Juventus U23 (3-5-2): Israel; De Winter (65′ Anzolin), Poli, Riccio; Barbieri (76′ Compagnon), Sersanti, Leone, Zuelli (56′ Miretti), Akè; Cudrig (56′ Pecorino), Sekulov (56′ Soule). All. Zauli. A disp. Garofani, Raina, Stramaccioni, Da Graca, Palumbo.

Ammoniti: Soulé 90′.

Arbitro: Ferrieri Caputi