Video/ Feralpisalò Modena (1-1) gol e highlights: a segno Balestrero e Falcine! (Serie B, 16 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FERALPISALO’ MODENA: LA SINTESI

Allo Stadio Garilli di Piacenza le squadre di Feralpisalò e Modena si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono gli ospiti guidati dal tecnico Bianco a partire fortissimo riuscendo a passare in vantaggio subito al 2′ grazie alla rete messa a segno da Falcinelli con un colpo di testa su lancio di Tremolada ed approfittando di un errore commesso da Pizzignacco. I padroni di casa allenati da mister Vecchi rispondono immediatamente al 9′ trovando il gol del pareggio per merito di Balestrero, su assist di Letizia.

I minuti scorrono sul cronometro ed i gialloblu colgono un palo al 20′ con Tremolada oltre a sparare poi largo con Zennaro verso il 27′. Nel secondo tempo il match vive un colpo di scena al 66′ quando Felici viene espulso per doppia ammonizione al 66′ tra i verdazzurri a causa di una simulazione che era stata valuta come un penalty solo qualche istante prima. Nell’ultima parte dell’incontro le due compagini mancano un’opportunità ciascuna per spezzare definitivamente l’equilibrio tra l’86’ ed il 90’+2′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giacomo Camplone, proveniente dalla sezione di Pescara, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Felici, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Balestrero, Fiordilino da un lato, Oukhadda dall’altro. Il punto conquistato in questo quinto turno del campionato cadetto permette rispettivamente alla Feralpisalò di salire a quota 1 ed al Modena di portarsi a 10 punti nella classifica della Serie B.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FERALPISALO’ MODENA: IL TABELLINO

Feralpisalò-Modena 1 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 2′ Falcinelli(M); 9′ Balestrero(F).

Assist: 9′ Letizia(F).

FERALPISALO’ (4-3-3) – Pizzignacco; Letizia, Bacchetti, Pilati, Martella; Fiordilino, Zennaro, Balestrero; Parigini, La Mantia, Felici. All.: Vecchi.

MODENA (4-3-1-2) – Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Cotali; Magnino, Gerli, Palumbo; Tremolada; Falcinelli, Manconi. All.: Bianco.

Arbitro: Giacomo Camplone (sezione di Pescara).

Ammoniti: 25′, 66′ Felici(F); 42′ Balestrero(F); 53′ Fiordilino(F); 53′ Oukhadda(M); 83′ Gargiulo(M); 88′ Pergreffi(M); 90’+4′ Palumbo(M).

Espulsi: 66′ Felici(F).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FERALPISALO’ MODENA