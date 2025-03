VIDEO FERALPISALO’ PADOVA: LA SINTESI

Video Feralpisalò Padova che racconta un primo tempo dominato dalla squadra di casa. Dialogano molto bene Di Marco e Santini ma il tiro arriva dalle parti di Fortin sul tentativo del siciliano Rizzo. Il Padova fatica tanto e il primo tempo si chiude con zero tiri in porta da parte dei biancoscudati. Da segnalare nel corso della prima frazione anche il cartellino giallo per l’attaccante Claudio Santini, il secondo consecutivo dopo quello preso contro il Caldiero Terme. Secondo tempo più divertente rispetto alla prima frazione. Il cross dell’ex Palermo Nicola Valente trova una deviazione da parte dell’esterno Di Marco che per poco non beffa i propri compagni.

La palla termina sulla traversa con un sospiro di sollievo da parte della formazione dei Leoni del Garda. L’occasione più importante nel secondo tempo capita sul colpo di testa di Cabianca. Il giocatore svetta più alto di tutti con un colpo di testa ma un ottimo Fortin gli nega la gioia del gol. Da segnalare i due cartellini gialli estratti nel secondo tempo a De Francesco e mister Andreoletti. Nel finale rete decisiva di Vesentini che esplode di gioia. Si ferma il Padova, prima della classe, con i padroni di casa che certificano il proprio terzo posto. Il big match di giornata finisce 1-0.

VIDEO FERALPISALO’ PADOVA: GOL E HIGHLIGHTS