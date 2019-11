Video/ Feralpisalò Padova (1-0): highlights e gol. Ai leoni basta Caracciolo al 27′!

Allo Stadio Lino Turina la Feralpisalò supera per 1 a 0 il Padova. Come si vede nel video di Feralpisalò Padova, nel primo tempo gli ospiti provano subito a prendere in mano le redini del match con scarso successo, visto che sono i padroni di casa a spezzare l’equilibrio iniziale al 26′ grazie alla rete segnata da Caracciolo, sfruttando l’assist da parte di Scarsella dopo il palo centrato da Contessa. Gli uomini allenati dal tecnico Sullo protestano poi in maniera vibrante al 33′, quando si vedono annullare il possibile gol del pareggio di Andelkovic. Nel secondo tempo le cose si complicano ulteriormente per i veneti che rimangono in inferiorità numerica a partire dal 49′ a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata da Gabionetta, reo di un brutto fallo da dietro a fermare irregolarmente la ripartenza avversaria. I biancorossi tentano il tutto per tutto ma i verdazzurri gestiscono la situazione favorevole e, nel recupero, viene espulso pure Ronaldo al 90’+5′ per doppia ammonizione. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Nicolò Marini, della sezione di Trieste, ha estratto il cartellino giallo per nove volte ammonendo rispettivamente Ceccarelli, Scarsella, De Lucia, Altobelli, Maiorino e Mordini da un lato, Ronaldo, in due occasioni con conseguente espulsione, e Castiglia dall’altro, oltre ad aver mostrato un rosso diretto a Gabionetta. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa quindicesima giornata di campionato permettono alla Feralpisalò di salire a quota 28 nella classifica del girone B di Serie C mentre il Padova non si muove, rimanendo fermo a 29 punti.

IL TABELLINO

Feralpisalò-Padova 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 26′ Caracciolo(F).

FERALPISALO’ (4-3-2-1) – De Lucia; Zambelli, Giani, Rinaldi, Contessa; Altobelli, Magnino, Scarsella; Ceccarelli, Maiorino; Caracciolo. A disp.: Liverani, Spezia, Altare, Mordini, Eleuteri, Legati, Travaglini, Mauri, Carraro, Hergheligiu, Bertoli, Stanco. All.: Sottili.

PADOVA (4-3-1-2) – Minelli; Pelagatti, Kresic, Andelkovic, Baraye; Germano, Ronaldo, Castiglia; Gabionetta; Mokulu, Santini. A disp.: Galli, Merelli, Capelli, Daffara, Ilie, Cherif, Mandorlini, Piovanello, Rondanini, Serena, Bunino, Buglio, Pesenti, Soleri. All.: Sullo.

Arbitro: Nicolò Marini (Trieste).

Ammoniti: 18′ Ceccarelli(F); 41′, 90’+5′ Ronaldo(P); 45’+1′ Scarsella(F); 53′ De Lucia(F); 56′ Castiglia(P); 75′ Altobelli(F); 85′ Maiorino(F); 88′ Mordini(F).

Espulsi: 49′ Gabionetta(P); 90’+5′ Ronaldo(P).

CLICCA QUI PER IL VIDEO FERALPISALO’ PADOVA, HIGHLIGHTS E GOL



