Video/ Feralpisalò Padova (1-0): highlights e gol. Patavini ancora KO!

Allo Stadio Lino Turina la Feralpisalò supera il Padova per 1 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Vecchi riescono a passare in vantaggio subito al 2′ grazie all’autorete firmata da Donnarumma, sfortunato nel venir colpito dal tentativo errato di rinvio del suo compagno Pelagatti dopo aver parato la conclusione di Miracoli. Gli ospiti allenati da mister Pavanel provano a reagire sparando alto dalla distanza con Della Latta al 10′.

I minuti scorrono sul cronometro ma la sfida si vivacizza nuovamente soltanto dopo la mezz’ora quando i biancoscudati mancano il bersaglio con un colpo di testa di Jelenic al 31′. Sul fronte opposto Luppi si vede deviare in calcio d’angolo uno spunto insidioso al 34′ sebbene lasci poi i suoi in inferiorità numerica a partire dal recupero a causa della doppia ammonizione rimediata tra il 30′ ed il 45’+2′.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa i veneti ricominciano con lo spirito giusto per provare a ristabilire l’equilibrio ed è uno dei nuovi entrati, nello specifico Biasci, a rendersi pericoloso al 53′ con un colpo di testa largo non di molto. Nell’ultima parte dell’incontro i verdazzurri, vicini al raddoppio con Pisano al 77′, perdono pure l’allenatore Vecchi, espulso all’84’, ed il loro portiere Gelmi salva la situazione su Ceravolo, Curcio e nel recupero pure su Nicastro.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Federico Longo, proveniente dalla sezione di Paola, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Bergonzi, Luppi, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, e Damonte da un lato, Ronaldo dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo undicesimo turno di campionato permette alla Feralpisalò di salire a quota 23 nella classifica del girone A della Serie C agganciando in questo modo i diretti rivali di giornata del Padova, rimasti appunto fermi a 23 punti.

IL TABELLINO

Feralpisalò-Padova 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 2′ AUTO Donnarumma(F).

FERALPISALO’ (4-3-1-2) – Gelmi; Bergonzi, Pisano, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Guidetti; Di Molfetta; Luppi, Miracoli. A disp.: Liverani, Porro, Brogni, Legati, Salines, Balestrero, Cristini, Damonte, Corradi, Guerra, Spagnoli, Tirelli. All.: Stefano Vecchi.

PADOVA (4-3-3) – Donnarumma; Pelagatti, Monaco, Gasbarro, Kirwan; Settembrini, Ronaldo, Della Latta; Santini, Ceravolo, Jelenic. A disp.: Fortin, Vannucchi, Andelkovic, Valentini, Curcio, Germano, Busellato, Vasic, Chiricò, Biasci, Bifulco, Nicastro. All.: Massimo Pavanel.

Arbitro: Federico Longo (sezione di Paola).

Ammoniti: 19′ Ronaldo(P); 30′, 45’+2′ Luppi(F); 37′ Bergonzi(F); 76′ Damonte(F).

Espulsi: 45’+2′ Luppi(F).

