Video/ Feralpisalò Palermo (1-2) gol e highlights: Ranocchia e Soleri decidono il match (10 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FERALPISALO’ PALERMO (1-2): LA PARTITA

Il Palermo vince in casa della Feralpisalò e mantiene la quinta posizione a quota 42 punti. I padroni di casa restano in piena zona retrocessione a 21 punti per un cammino che si sta complicando giornata dopo giornata. Gara vivace nella prima frazione che termina a reti bianche. Compagnon dopo la zampata di La Mantia, la sfera sbatte contro la traversa. Ceppitelli ci prova di testa, salva tutto Pigliacelli. Ranocchia per Di Francesco che da fuori area non trova la porta.

Ad inizio ripresa Insigne ad un passo dall’autogol. Cross in mezzo, Insigne di testa centra la traversa. Il Palermo inizia a crederci e la sblocca. Brunori in area appoggia la sfera a Ranocchia che di esterno non lascia scampo a Pizzignacco. Nel finale il Palermo la chiude in contropiede. Di Francesco pesca con un cross Soleri che di testa non sbaglia. I padroni di casa non smettono di crederci e trovano il gol della bandiera in pieno recupero. Pietrelli in area centra la traversa, il centravanti sigla a porta vuota.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FERALPISALO’ PALERMO (1-2): IL TABELLINO

Reti: 91′ Dubickas-68′ Ranocchia, 76′ Soleri

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakitè, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund (87′ Aurelio); Ranocchia (70′ Coulibaly), Stulac, Segre; Di Mariano (60′ Insigne), Brunori (70′ Soleri), Di Francesco (87′ Henderson). A disp.: Kanuric, Nespola, Buttaro, Marconi, Gomes, Vasic, Traorè, Mancuso. All. Corini.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Zennaro, Di Molfetta (71′ Pietrelli), Felici (50′ Tonetto); Compagnon (70′ Dubickas), La Mantia (70′ Manzari). A disp.: Liverani, Volpe, Krastev, Pilati, Letizia, Hergheligiu, Attys, Sau. All. Zaffaroni.

ARBITRO: Fourneau di Roma 1 (Votta-Bitonti).

MARCATORI: 68′ Ranocchia, 76′ Soleri, 91′ Dubickas

NOTE: Ammoniti: Di Mariano, Nedelcearu, Ranocchia, Lund (P), Di Molfetta (F)

