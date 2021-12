Video/ Feralpisalò Piacenza (1-1) gol e highlights: termina in parità (Serie C)

VIDEO FERALPISALÒ PIACENZA 1-1: PRIMO TEMPO

Feralpisalò Piacenza termina con il risultato di 1-1. Nella gara valevole per la diciottesima giornata del Girone A di Serie C, i Leoni del Garda vengono fermati in casa dal Piacenza. I gol sono stati realizzati da Miracoli e Dubickas, e possiamo vederli nel video degli highlights. La Feralpisalò non riesce a dar seguito alle due vittorie consecutive e deve quindi accontentarsi di un punto. La squadra di Stefano Vecchi non approfitta del pareggio tra Padova e Sudtirol, con la situazione che resta invariata. Torna a far punti il Piacenza, che rialza la testa dopo la sconfitta dello scorso turno subita contro il Lecco. Andiamo a rivivere le fasi salienti della partita.

CLICCA QUI PER IL VIDEO FERALPISALÒ PIACENZA (1-1)

Il primo tempo si apre con la grande partenza della Feralpisalò. Dopo nemmeno un minuto, Corradi pesca centralmente Guerra, che con il sinistro la gira di prima intenzione, Pratelli riesce a respingerla. Il pallino del gioco è in mano ai Leoni del Garda, che provano a sbloccarla al 20′. E’ Carraro a provare la botta dalla distanza, potenza giusta, mira da rivedere. Il Piacenza fatica ad alzare il baricentro e al 30′ va sotto. Miracoli si libera sul secondo palo e in girata non lascia scampo a Petrelli, Feralpisalò in vantaggio per 1-0. Al 39′ Feralpi vicina al raddoppio. Miracoli scambia con Guerra e prova la conclusione incrociata, la palla resta lì e il tap-in di Corradi finisce sul palo. Allo scadere ci prova il Piacenza, ma il colpo di testa di Raicevic è fuori misura. La prima frazione si chiude sull’1-0.

VIDEO FERALPIASALÒ PIACENZA 1-1: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, il Piacenza torna in campo con un approccio diverso. Fin dalle prime battute della ripresa, la squadra di Scazzola si spinge in avanti alla ricerca del pareggio. Il primo tentativo ospite arriva al 50′. Traversone di Parisi verso il centro, Raicevic va al colpo di testa ma non inquadra la porta, spedendo la palla fuori. La risposta della Feralpisalò arriva al 58′. Salines sguscia via sul settore destro e trova al centro Guerra, che di testa manda la palla di poco a lato.

Il Piacenza continua a spingere e prova l’assalto nell’ultima parte di tempo. All’80’ cross di Lamesta che trova il perfetto colpo di testa di Dubickas. La palla colpisce la traversa interna e tocca la linea di porta, secondo il Piacenza la palla è oltre, ma l’arbitro non è dello stesso avviso. All’85’ pasticcio di Gelmi. Il portiere in uscita abbatte Raicevic, espulsione e calcio di rigore per il Piacenza. I padroni di casa hanno esaurito i cambi e in porta va Balestrero. Sul dischetto si presenta Dubickas, che realizza e fissa il punteggio sul definitivo 1-1.

VIDEO FERALPIASALÒ PIACENZA 1-1: IL TABELLINO

RETI: 30′ Miracoli (F); 88′ rig. Dubickas (P).

FERALPISALO’ (4-3-1-2): Gelmi; Salines, Legati, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu (Guidetti), Carraro (Damonte), Balestrero; Corradi (Di Molfetta); Guerra (Spagnoli), Miracoli (Luppi). A disp. Liverani, Porro, Brogni, Pisano, Cristini, Verzeletti, Zanini. All. Stefano Vecchi.

PIACENZA (3-4-2-1): Pratelli; Armini, Nava, Marchi; Parisi (Lamesta), Suljic, Marino (Bobb), Giordano (De Grazia); Gonzi, Rabbi (Dubickas); Raicevic. A disp. Libertazzi, Galletti, Tafa, Angileri, Burgio, Codromaz, Simonetti, Gissi. All. Cristiano Scazzola.

