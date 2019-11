Video/ FeralpiSalò Pro Patria (3-2): highlights e gol, grande rimonta bresciana

Allo Stadio Lino Turina la Feralpisalò supera in rimonta ed in extremis la Pro Patria per 3 a 2: grandi emozioni dunque nel match di Coppa Italia Serie C, che riviviamo nel video di FeralpiSalò Pro Patria. Nel primo tempo gli ospiti si rendono protagonisti di una partenza fulminante passando in vantaggio già al 4′ con Parker e raddoppiando subito al 9′ per merito di Defendi. Tuttavia, lentamente i padroni di casa si ricompattano e Magnino accorcia le distanze andando a segno al 15′. Nel secondo tempo ci pensa Scarsella a siglare il gol che vale il pareggio e la sfida rimane in bilico fino all’ultimo minuto. Nel recupero infatti, precisamente al 90’+6′, è Ceccarelli a firmare la rete della vittoria trasformando un calcio di rigore concesso per fallo di Molinari, ammonito nella circostanza, ai danni di Scarsella. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Nicola Donda, della sezione di Gradisca D’Isonzo, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Eleuteri e Liverani da un lato, Palesi, Lombardoni, Parker e Molinari dall’altro. Grazie al successo ottenuto all’interno delle mura amiche la Feralpisalò si qualifica al turno successivo della Coppa Italia di Serie C ed accede quindi ai quarti di finale, dove affronterà il Vicenza, mentre la sconfitta costa alla Pro Patria l’eliminazione dal torneo. CLICCA QUI PER IL VIDEO FERALPISALO’ PRO PATRIA

VIDEO FERALPISALO’ PRO PATRIA: IL TABELLINO

Feralpisalò-Pro Patria 3 a 2 (p.t. 1-2)

Reti: 4′ Parker(P); 9′ Defendi(P); 15′ Magnino(F); 60′ Scarsella(F); 90+6′ Ceccarelli (F)

FERALPISALO’ (4-3-2-1) – Liverani; Eleuteri, Legati, Altare, Mordini; Magnino, Bertoli, Carraro; Libera, Guidetti; Stanco. A disp.: Spezia, De Lucia, Giani, Rinaldi, Tirelli, Ceccarelli, Contessa, Scarsella, Pesce, Altobelli, Zambelli. All.: S. Sottili.

PRO PATRIA (3-5-2) – Mangano; Molinari, Lombardoni, Boffelli; Marcone, Palesi, Bertoni, Pedone, Galli; Defendi, Parker. A disp.: Tornaghi, Molnar, Battistini, Masetti, Ferri, Le Noci, Mastroianni. All.: I. Javorcic.

Arbitro: Nicola Donda (Gradisca D’Isonzo).

Ammoniti: 15′ Palesi(P); 26′ Lombardoni(P); 34′ Parker(P); 43′ Eleuteri(F); 73′ Liverani(F); 90’+4′ Molinari(P).

