Video/ Feralpisalò Pro Sesto (2-1) gol e highlights: decisivo il gol di Butic

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FERALPISALO’ PRO SESTO: LA SINTESI

Allo Stadio Lino Turina la Feralpisalò supera la Pro Sesto per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Vecchi provano ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva subito al 6′ con un tiro di Balestrero ribattuto da un difensore avversario. I minuti scorrono sul cronometro ed i gardesani confermano quanto di buono fatto vedere in avvio riuscendo a passare in vantaggio al 35′ grazie alla rete messa a segno da Guerra, sfruttando l’assist dalla destra offertogli da Siligardi.

Diretta/ Feralpisalò Pro Sesto (risultato finale 2-1): inutile il gol di Gerbi!

Nel secondo tempo il copione pare ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza ed i lombardi trovano quindi pure il gol del raddoppio al 54′ per merito di Butic, liberato da Balestero. Nell’ultima parte dell’incontro i biancocelesti accorciano con il gol firmato da Gerbi, con l’aiuto di Sgarbi, al 75′ senza tuttavia concretizzare ulteriormente.

Video/ Pro Sesto Pergolettese (0-1) gol e highlights: decide Varas! (Serie C)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Sajmir Kumara, proveniente dalla sezione di Verona, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Bacchetti da un lato, Gattoni, Marzupio e Wieser dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentottesimo turno di campionato permettono alla Feralpisalò di salire a quota 71 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Pro Sesto non si muove, rimanendo ferma a 60 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FERALPISALO’ PRO SESTO, IL TABELLINO

Feralpisalò-Pro Sesto 2 a 1 (p.t. 1-0)

Video/ Novara Feralpisalò (1-0) gol e highlights: decide il match l'autogol di Panico

Reti: 35′ Guerra(F); 54′ Butic(F); 75′ Gerbi(P).

FERALPISALO’ (4-3-3) – Pizzignacco; Bergonzi, Bacchetti, Legati, Tonetto; Balestrero, Carraro, Di Molfetta; Siligardi, Butic, Guerra. A disp.: Volpe, Musatti, Palazzi, Pittarello, Panico, Di Gennaro, Icardi, Pilati, Sau, Voltan, Zennaro, Hergheligiu, Pietrelli, Salines. All.: Stefano Vecchi.

PRO SESTO (3-4-3) – Botti; Radaelli, Moretti, Maurizii; Capelli, Gattoni, Corradi, Wieser; Sgarbi, Capogna, Gerbi. A disp.: Formosa, Ferrero, Marchesi, D’Amico, Marzupio, Vaglica, Bianco, Suagher. All.: Matteo Andreoletti.

Arbitro: Sajmir Kumara (sezione di Verona).

Arbitro: Sajmir Kumara (sezione di Verona).

Ammoniti: 21′ Gattoni(P); 50′ Marzupio(P); 66′ Wieser(P); 80′ Bacchetti(F).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FERALPISALO’ PRO SESTO















© RIPRODUZIONE RISERVATA