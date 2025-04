VIRTUS FERALPISALO’ PRO VERCELLI: LA SINTESI

Video Feralpisalò Pro Vercelli che si apre con un primo tempo avaro di occasioni. Dopo quattro minuti Rinaldi blocca il pallone sul colpo di testa di ben servito da Comi. Il portiere blocca senza troppi problemi. Poco dopo è il turno avversario con il portiere Franchi che sfodera una gran bella parata non facendosi beffare dal pallonetto di Crespi.

Problemi per mister Diana che è costretto a levare dal terreno di gioco Vesentini per infortunio. Al suo posto Tomaselli. Da segnalare solamente le conclusioni di Rizzo e Zennaro da fuori che non sortiscono alcun effetto. La seconda frazione si apre con il tiro di Brambilla che non inquadra la porta. Giallo per Franchi.

La partita si decide di secondi 45 minuti con la conclusione del difensore Sorensen che beffa il portiere avversario firmando la sua seconda rete consecutiva in campionato. La chiude nel finale Santini, entrato dalla panchina. Lombardi che salgono a quota 72 punti in classifica, piemontesi sempre più invischiati nelle zone calde della classifica con la prossima giornata determinante per tentare la salvezza diretta. La partita contro il Renate sarà decisiva per i bianconeri.

VIRTUS FERALPISALO’ PRO VERCELLI: GOL E HIGHLIGHTS