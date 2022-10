Video/ FeralpiSalò Renate (1-4) gol e highlights: poker per la vetta! (Serie C)

VIDEO FERALPISALÒ RENATE (1-4): COLPO NERAZZURRO!

Il mese di ottobre si chiude nel migliore dei modi per il Renate che batte la FeralpiSalò per 4 a 1, un poker che vale il primato solitario nella classifica del girone A di Serie C, anche grazie alla sconfitta del Lecco ex-capolista che perde 1-2 contro il Trento e cede la leadership alle pantere di Dossena. Che nelle fasi iniziali del match lasciano sfogare i gardesani, incapaci comunque di creare occasioni da gol al netto del tentativo di Balestrero che lambisce la traversa con un colpo di testa. E al primo vero affondo sbloccano la partita: Baldassin prolunga per Malotti che trafigge Pizzignacco, quarto gol in campionato per il numero 21 ex-Novara che poco prima dell’intervallo sfiora anche la doppietta personale con una girata al volo che termina di poco sul fondo. La formazione allenata da Vecchi recrimina per un gol annullato a Pittarello, l’assistente di Petrella per segnalare un fuorigioco piuttosto dubbio rivedendo le immagini al rallentatore, ma qui non c’è il VAR che può correre in aiuto dei padroni di casa. La prima frazione di gioco va dunque in archivio con gli ospiti – che nel frattempo erano andati nuovamente a un passo dal raddoppio con Maistrello – in vantaggio per 1 a 0.

VIDEO FERALPISALÒ RENATE: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo la FeralpiSalò preme il piede sull’acceleratore con l’obiettivo di pareggiare i conti, i gardesani si rendono particolarmente pericolosi su palla inattiva e soprattutto su calcio d’angolo, dove al 50’ Benedetti sbaglia incredibilmente a pochi passi da Drago. Qualche minuto più tardi Pilati invece non perdona e ristabilisce momentaneamente l’equilibrio al Turina. Il gol degli avversari risveglia il Renate, Dossena azzecca i cambi gettando nella mischia Sorrentino che tra il 67’ e l’82’ realizza una doppietta micidiale per le ambizioni di rimonta dei padroni di casa che subiscono l’1-2 proprio nel loro momento migliore in cui davano l’impressione di poter ribaltare le sorti della gara. A poco più di cinque minuti dal novantesimo la pietra tombale ce la mette Benedetti che nel maldestro tentativo di intercettare il cross di Ermacora se la butta dentro da solo, depositandolo il pallone alle spalle di un incredulo e rassegnato Pizzignacco. Lo scontro diretto per la vetta premia quindi le pantere che ora guardano tutti dall’alto in basso.

VIDEO FERALPISALÒ RENATE 1-4, IL TABELLINO

FERALPISALÒ-RENATE 1-4 (0-1)

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco; Salines, Benedetti, Pilati, Dimarco (87’ Tonetto); Zennaro (76’ Icardi), Carraro (87’ Musatti), Balestrero (71’ D’Orazio); Siligardi, Guerra, Pittarello (71’ Cernigoi). All. Stefano Vecchi.

RENATE (4-3-3): Drago; Anghileri, Angeli, Silva, Possenti (23’ Ermacora); Baldassin, Squizzato (53’ Marano), Gavazzi (53’ Simonetti); Malotti (63’ Sorrentino), Maistrello, Morachioli (63’ Ghezzi). All. Andrea Dossena.

ARBITRO: Claudio Petrella (Sez. di Viterbo).

AMMONITI: 5’ Angeli (R), 32’ Squizzato (R), 35’ Salines (F), 72’ Ermacora (R), 78’ Drago (R),

RECUPERO: 3’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 26’ Malotti (R), 56’ Pilati (F), 67’ e 82’ Sorrentino (R), 84’ aut. Benedetti (R).

