Video/ FeralpiSalò Spezia (1-2) gol e highlights: primo successo ligure (Serie B, 30 settembre 2023)

La Feralpisalò non riesce a dar seguito alla vittoria sul Lecco e contro lo Spezia arriva la sesta sconfitta stagionale. Quasi mai in partita, i verdeblù hanno avuto un sussulto soltanto nei minuti finali, ma il gol di La Mantia non basta per salvare una prestazione complessiva opaca. Viceversa i liguri finalmente mettono il naso fuori e agguantano il primo successo stagionale. Sin dalle prime battute di gioco è lo Spezia a fare la partita e poco prima del quarto d’ora indirizza subito l’incontro a suo favore. Fiordilino tocca con la mano in area, l’arbitro non vede ma il Var lo richiama. Il direttore Colombo decide di rivedere l’azione e dopo l’ausilio delle immagini concede il calcio di rigore ai liguri. Dagli undici metri si presenta Salvatore Esposito che trasforma spiazzando Pizzignacco. Al minuto 38 Amian va in rete, ma il gol del giocatore bianconero è annullato per un netto fuorigioco. È solo questione di minuti però perché il raddoppio arriva nel primo minuto di recupero: Kouda vola sulla fascia destra e dal fondo mette al centro per Antonucci che non sbaglia.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FERALPISALÒ SPEZIA: LA RIPRESA

Nella ripresa mister Vecchi effettua subito tre cambi per provare a dare una scossa alla squadra, ma il film della partita non cambia con la formazione di mister Alvini che gestisce senza difficoltà. Al minuto 87, però, i Leoni del Garda hanno un sussulto e riaprono la sfida: punizione di Di Molfetta e incornata precisa di La Mantia che supera Dragowski. Nei minuti finali la Feralpisalò tenta il tutto per tutto, ma il tempo a disposizione è poco e il risultato non cambia.

VIDEO FERALPISALÒ SPEZIA: IL TABELLINO

FERALPISALÒ: Pizzignacco; Letizia, Pilati (81’ Bacchetti), Ceppitelli, Martella (46’ Tonetto); Zennaro, Fiordilino (46’ Kourfalidis), Balestrero (67’ Di Molfetta); Felici, La Mantia, Parigini (46’ Butić). A disposizione: Minelli, Volpe, Bergonzi, Carraro, Hergheligiu, Compagnon, Sau. All. Vecchi

SPEZIA: Dragowski; Amian, Bertola, Nikolau; Elia (64’ Pietra), Bandinelli, S. Esposito (72’ Zurkowski), Reca; F. Esposito (76’ Moro); Kouda (64’ Ekdal), Antonucci (72’ Cipot). A disposizione: Zoet, Gelashvili, Moutinho, Muhl, Cassata, Krollis, Verde. All. Alvini

Arbitro: Colombo di Como

Reti: 16’ Esposito S., 46’ pt Antonucci, 87’ st La Mantia

Ammoniti: Ceppitelli, Bandinelli , Antonucci, Elia, Nikolau, Moro, Ekdal.

