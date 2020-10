Video/ Feralpisalò Sudtirol (0-1): highlights e gol. De Cenco decide la sfida!

Colpaccio altoatesino in casa della Feralpisalò: match equilibrato ma a spuntarla nel finale è il Sudtirol, che ravviva così le ambizioni di alta classifica nel girone B. Avvio con un’ammonizione per Miracoli per un fallo su Tait, quindi la prima conclusione degna di nota al 14′ è di Fischnaller, potente sinistro che non inquadra però la porta. Al 18′ la difesa ospite chiude su Miracoli, cercato da un cross di D’Orazio. La Feralpisalò fa la partita nel primo tempo, il Sudtirol però si scuote al 39′ con una gran conclusione di Rover che si stampa sul palo, portando gli ospiti vicinissimi al vantaggio. Molti capovolgimenti di fronte ma nessuna conclusione a rete, quindi si affaccia in avanti il Sudtirol con Rover che pesca Beccaro, ma la conclusione di quest’ultimo non inquadra la porta. I Leoni del Garda perdono fluidità nella manovra e provano a sfruttare maggiormente le ripartenza, alla mezz’ora della ripresa gli altoatesini trovano dunque il gol vittoria grazie a una punizione di Fink, con il portiere di casa, De Lucia, probabilmente messo fuori causa da una deviazione. 6′ di recupero e proprio al 90′ i Leoni del Garda avrebbero avuto la palla del pareggio, ma Scarsella di testa non ha trovato il bersaglio da buona posizione dopo un ottimo inserimento. E’ l’ultima chance, perduta dagli ospitanti, col Sudtirol che può dunque festeggiare una vittoria di peso per il morale e la classifica.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ 0

SÜDTIROL 1

FERALPISALÒ (4-3-3): De Lucia; Bergonzi (38’st Mezzoni), Giani, Bacchetti, Rizzo; Carraro, Morosini (15’st Gavioli), Scarsella; D’Orazio (27’st Tulli), Ceccarelli (15’st Guidetti), Miracoli (27’st De Cenco). A disp.: Liverani, Magoni, Brogni, Vitturini, Messali, Pinardi. Allenatore: Pavanel.

SÜDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; El Kaouakibi, Curto, Vinetot, Fabbri (43’st Malomo); Greco (26’st Gatto), Tait, Beccaro (42’st Davi); Casiraghi (26’st Magnaghi); Rover, Fischnaller (26’st Fink). A disp.: Menighetti, Gigli, Turchetta, Karic, Semprini. Allenatore: Vecchi.

Arbitro: signor Antonino Costanza della sezione di Agrigento

Guardalinee: signori Paolo Cipolletta di Avellino e Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia

Reti: 28’st Aut. Rizzo

Note: Spettatori 191

Ammoniti: Miracoli (F), Scarsella (F), Curto (S), Tait (S). Recupero: 1‘pt, 6‘st

CLICCA QUI PER IL VIDEO FERALPISALO’ SUDTIROL



© RIPRODUZIONE RISERVATA