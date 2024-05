Video/ Feralpisalò Ternana (0-1) gol e highlights: Distefano non evita i playout (Serie B, 10 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FERALPISALO’ TERNANA: LA SINTESI

Allo Stadio Leonardo Garilli di Piacenza la Ternana vince in trasferta per 1 a 0 sul campo della Feralpisalò come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo le Fere cercano subito di prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva immediatamente al 2′ con un tentativo di Pereiro che viene in ogni caso parato senza troppi affanni da Pizzignacco tra i pali della sua porta.

Gli uomini allenati dal tecnico Breda crescono con il passare dei minuti ed i loro sforzi vengono premiati al 26′ con la rete del vantaggio decisivo siglata da Distefano, favorito da un lancio in profondità a lui indirizzato. I rossoverdi falliscono poi un paio di occasioni interessanti con Carboni tra il 30′ ed il 35′. Nemmeno Amatucci ha maggior fortuna al 43′. Nel secondo tempo i gardesanti guidati da mister Zaffaroni tentano di suonare la carica con l’obiettivo di riaprire le sorti del match e centrano tuttavia soltanto il palo al 47′ con Giudici. La Ternana si rivede dunque al 48′ con Pereiro ed al 49′ con Distefano.

Nel finale il solito scatenato Distefano non coglie l’opportunità per chiudere il match sparando largo al 66′. Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro Federico Dionisi di L’Aquila ha estratto il cartellino giallo per tre volte al fine di ammonire Amatucci al 36′, Faticanti al 52′ e Lucchesi al 61′ tra le file degli ospiti. Il successo esterno raggiunto in quest’ultima trentottesima giornata del campionato cadetto assegna tre punti alla Ternana che sale così a quota 43 mentre la Feralpisalò resta inchiodata a 33 punti nella classifica della Serie B 2023/2024.

