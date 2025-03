VIDEO FERALPISALO’ TRENTO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Lino Turina la Feralpisalò si aggiudica la vittoria cotro il Trento sconfiggendolo per 2 a 0. Nel primo tempo i Leoni del Garda provano subito a ruggire già al 3′ sebbene la conclusione di Cavuoti finisca alta sopra la traversa della porta avversaria.

I verdazzurri insistono vedendosi pure annullare un gol di testa di Di Molfetta per fuorigioco di Crespi al 32′ e, dopo la parata di Barlocco a mandare il tentativo di De Francesco contro la traversa al 33′, ci pensa Balestrero a sbloccare il punteggo in favore dei suoi su assist di Crespi verso il 37′.

In avvio del secondo tempo i gialloblu sembrano voler andare a caccia dell’eventuale rete del pareggio nonostante il tentativo a suonare la carica targato Maffei, liberato da Rada, si dimostri impreciso poichè lo spunto termina alto al 51′.

Nel finale Peralta manca il pari al 62′ e Di Molfetta dall’altro lato segna invece la rete del raddoppio al 63′ su assist di Crespi. Questo trionfo vale tre punti per la Feralpisalò che raggiunge così quota 62 nella graduatoria del girone A della Serie C stagione 2024/2025. Il KO esterno riconferma invece il Trento a 50 punti in classifica.

VIDEO FERALPISALO’ TRENTO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS