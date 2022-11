Video/ Feralpisalò Trento (1-0) gol e highlights: Zennaro decisivo! (Serie C)

VIDEO FERALPISALÒ TRENTO (1-0): LA PARTITA

La Feralpisalò conquista tre punti d’oro davanti al proprio pubblico e batte 1-0 il Trento in questa gara valida per la quindicesima giornata di Serie C, Girone A, giocata al Lino Turina. Nel primo tempo non succede praticamente nulla, ed i gialloblù sono gli unici a sfiorare davvero il vantaggio con un’incredibile colpo di testa di Semprini, che schiaccia la sua conclusione e colpisce la traversa. Al 17esimo risponde Siligardi con una rasoiata insidiosa, che non c’entra lo specchio della porta. Nel recupero Pittarello con il destro fa tremare ancora una volta la porta difesa da Marchegiani, ma la sua conclusione è imprecisa.

Nel secondo tempo i verdeblù cominciano con l’atteggiamento giusto ed approcciano decisamente meglio la gara, mettendo alle strette i trentini, e costringendoli ad arroccarsi dietro. Al 73esimo arriva finalmente il gol del vantaggio: cross dall’out di sinistra e pallone che pesca Zennaro, bravo a controllare con il petto e a battere a tu per tu Marchegiani, dimostrando freddezza, qualità e precisione. Al 76esimo Vitturini commette una grave ingenuità e da ammonito commette un fallo evitabile, rimediando il cartellino rosso e costringendo i suoi a guidare l’assalto finale in inferiorità numerica. Non cambia il risultato nelle ultime battute di gioco.

VIDEO FERALPISALÒ TRENTO (1-0): IL TABELLINO

FERALPISALÒ: Pizzignacco S., Bergonzi F., Di Molfetta D. (dal 39′ st Salines E.), D’Orazio L. (dal 18′ st Musatti M.), Hergheligiu D., Legati E., Pilati A., Pittarello F., Siligardi L. (dal 18′ st Cernigoi I.), Tonetto M., Zennaro M.. A disposizione: Ferretti L., Benedetti S., Cernigoi I., Dimarco C., Musatti M., Palazzi A., Pietrelli A., Salines E.

TRENTO: Marchegiani G., Ballarini M. (dal 39′ st Ianesi S.), Belcastro L. (dal 10′ st Saporetti S.), Bocalon R., Damian F., Fabbri A., Ferri L., Galazzini D. (dal 17′ st Trainotti A.), Mihai L. (dal 38′ st Matteucci D.), Semprini A., Vitturini D.. A disposizione: Ruffato D., Tommasi M., Brighenti A., Ianesi S., Matteucci D., Piazza T., Saporetti S., Simonti F., Trainotti A.

Reti: al 28′ st Zennaro M. (FeralpiSalò) .

Ammonizioni: al 29′ pt Tonetto M. (FeralpiSalò) al 14′ st Vitturini D. (Trento).

Espulsioni: al 31′ st Vitturini D. (Trento).











