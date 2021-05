Video/ Feralpisalò Virtus Verona (1-1): highlights e gol. Passano i Leoni del Garda!

VIDEO FERALPISALO’-VIRTUS VERONA (1-1): LA SINTESI

Allo Stadio Lino Turina le squadre di Feralpisalò e Virtus Verona si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1. Nelle fasi iniziali sono i padroni di casa guidati da mister Pavanel a cercere di prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi in zona offensiva con una conclusione di Tulli respinta da Sibi tra i pali al 6′. I minuti scorrono sul cronometro ed i lombardi insistono riuscendo a passare in vantaggio intorno al 19′ grazie alla rete messa a segno da Magri, autore di un preciso tiro da fuori area. I gardesani mancano poi l’opportunità per raddoppiare ed i veneti si fanno vedere in avanti con Delcarro al 30′.

Nel secondo tempo sembrano essere i Leoni del Garda a partire subito fortissimo cogliendo infatti una traversa al 47′ quando la punizione di Guidetti viene deviata sul legno dalla barriera e Scarsella calcia invece alto al 51′. Dal canto loro, i rossoblu rispondono trovando il gol del pareggio al 56′ per merito di Pittarello, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nell’ultima parte dell’incontro le occasioni non mancano ad entrambe le compagini per andare di nuovo a segno specialmente se si pensa anche al palo colpito da Scarsella al 78′ ma il risultato non cambia. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Adalberto Fiero, proveniente dalla sezione di Pistoia, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Carraro e Bacchetti da un lato, Danti, Pessot e Daffara dall’altro. Il pareggio maturato permette alla Feralpisalò di qualificarsi al turno successivo dei playoff mentre la Virtus Verona viene eliminata dalla corsa alla Serie B.

IL TABELLINO

Feralpisalò-Virtus Verona 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 19′ Guerra(F); 56′ Pittarello(V).

FERALPISALO’ (4-3-3) – Liverani, Bergonzi, Legati, Bacchetti, Brogni; Carraro, Scarsella, Guidetti; Ceccarelli, Tulli, D’Orazio. A disp.: Magoni, Giani, Iotti, Petrucci, Miracoli, Apollonio, D’Orazio, Pinardi, Hergeligiu, Frabegoli, Gavioli, Rizzo. All.: Massimo Pavanel.

VIRTUS VERONA (4-3-1-2) – Sibi; Daffara, Pessot, Lonardi, Pellacani; Delcarro, Danieli, Zarpellon; Danti; Pittarello, De Marchi. A disp.: Giacomel, Chiesa, Amadio, Cazzola, Iurato, Paloka, Carlevaris, Marcandella, Floriani, Manfrin. All.: Luigi Fresco.

Arbitro: Adalberto Fiero (sezione di Pistoia).

Ammoniti: 33′ Carraro(F); 45’+3′ Bacchetti(F); 75′ Danti(V); 76′ Pessot(V); 90′ Daffara(V).

