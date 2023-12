Video/ Ferencvaros Fiorentina (1-1) gol e highlights: a Zachariassen risponde Ranieri! (14 dicembre 2023)

Ferencvaros e Fiorentina, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0, ma il periodo è stato purtroppo segnato da un evento sfortunato per la squadra italiana. Nico Gonzalez, attaccante chiave della Fiorentina, ha subito un infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco. L’uscita anticipata di Gonzalez rappresenta una perdita significativa per la Fiorentina, poiché l’attaccante argentina è stato una presenza determinante nelle fasi offensive. La squadra ora dovrà adattarsi a questa situazione e trovare soluzioni alternative per minacciare la difesa avversaria. Il Ferencvaros, d’altra parte, potrebbe cercare di sfruttare questa circostanza per prendere l’iniziativa. La partita, nonostante il momento difficile, è ancora aperta, e entrambe le squadre cercheranno di stabilire il proprio controllo.

Diretta/ Roma Sheriff (risultato finale 3-0): gioia per Pisilli! (14 dicembre 2023)

Ferencvaros e Fiorentina si è concluso senza reti, mantenendo il risultato di 0-0. Nonostante l’equilibrio nel punteggio, l’attaccante della Fiorentina, Ikone, è stato protagonista con diverse occasioni per sbloccare la partita. Ikone ha dimostrato la sua pericolosità con diverse opportunità per superare la difesa avversaria. Il Ferencvaros ha dovuto fare i conti con le abilità di dribbling dell’attaccante viola, il quale ha cercato di creare spazi e opportunità per portare la sua squadra in vantaggio. La partita rimane aperta e entrambe le squadre avranno probabilmente regolazioni tattiche per il secondo tempo.

DIRETTA/ Ferencvaros Fiorentina (risultato finale 1-1): Ranieri la pareggia! (14 dicembre 2023)

VIDEO FERENCVAROS FIORENTINA, IL SECONDO TEMPO

Ferencvaros e Fiorentina ha iniziato con un cambiamento significativo al 48º minuto, quando Zachariassen ha sbloccato il risultato segnando su calcio d’angolo. Il gol ha dato al Ferencvaros un vantaggio importante nella partita contro la Fiorentina. Il calcio d’angolo si è trasformato in una situazione favorevole per la squadra di casa, che ha capitalizzato sull’opportunità per prendere il comando. Ora la Fiorentina si trova in una posizione di svantaggio e dovrà cercare di rispondere per tornare in gioco. La partita è ancora aperta, e i minuti successivi del secondo tempo saranno cruciali per vedere se la Fiorentina riuscirà a ribaltare il risultato o se il Ferencvaros manterrà il controllo della situazione.

FIORENTINA SI QUALIFICA SE/ Tutto per tutto per il primo posto! (Conference League, 14 dicembre 2023)

Ferencvaros e Fiorentina si è conclusa con un pareggio 1-1. Nonostante il gol iniziale di Zachariassen per il Ferencvaros, la Fiorentina è riuscita a rispondere grazie alla rete di Ranieri. Un momento sorprendente quando Ranieri ha calciato da fuori, trovando la rete e portando la partita su un piede di parità. Il risultato finale rappresenta un punto conquistato per entrambe le squadre, ma anche la Fiorentina potrebbe considerarlo come una reazione positiva dopo essere stata in svantaggio. Le dinamiche della partita hanno dimostrato che nulla è scontato fino all’ultimo fischio e che entrambe le squadre hanno mostrato carattere.

FERENCVAROS FIORENTINA, IL TABELLINO

FERENCVAROS: Dibusz D. (Portiere), Makreckis C., Cisse I., Aaneba I., Civic E. (dal 20′ st Botka E.), Abu Fani M., Esiti A. (dal 34′ st Ben Romdhane M.), Katona B. (dal 34′ st Besic M.), Zachariassen K., Marquinhos, Varga B. (dal 13′ st Lisztes K.). A disposizione: Owusu, Paszka L., Pesic A., Radnoti D. (Portiere), Siger D., Varga A. (Portiere) Allenatore: Stankovic D..

FIORENTINA: Christensen O. (Portiere), Kayode M., Ranieri L., Milenkovic N., Parisi F., Mandragora R. (dal 18′ st Nzola M.), Lopez M., Gonzalez N. (dal 20′ pt Ikone J.), Barak A., Brekalo J. (dal 18′ st Kouame C.), Beltran L.. A disposizione: Amatucci L., Comuzzo P., Infantino G., Martinez Quarta L., Mina Y., Pierozzi N., Terracciano P. (Portiere), Vannucchi T. (Portiere) Allenatore: Italiano V..

RETI: al 3′ st Zachariassen K. (Ferencvaros) al 28′ st Ranieri L. (Fiorentina) .

AMMONIZIONI: al 15′ st Cisse I. (Ferencvaros) al 10′ pt Mandragora R. (Fiorentina), al 31′ pt Milenkovic N. (Fiorentina).

VIDEO FERENCVAROS FIORENTINA













© RIPRODUZIONE RISERVATA