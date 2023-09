Video/ Fermana Cesena (0-4) gol e highlights: doppietta di Corazza! (Serie C, 23 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FERMANA CESENA: LA SINTESI

Allo Stadio Bruno Recchioni il Cesena batte in trasferta la Fermana per 4 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Toscano partono fortissimo riuscendo a passare in vantaggio subito al 2′ grazie alla rete messa a segno da Corazza, capitalizzando il cross dalla destra di Shpendi. I minuti scorrono sul cronometro e gli emiliani insisotno trovando il gol del raddoppio al 34′ per merito di Shpendi, su assist di Berti, dopo essersi visto annullare un gol per fuorigioco di Corazza, il quale completa la doppietta personale al 41′ con un colpo di testa che vale il tris su lancio di Pierozzi.

Nel secondo tempo i gialloblu tentano di invertire il trend della gara affacciandosi in zona offensiva al 51′ con un’azione spettacolare di Eleuteri che viene tuttavia fermato otttimamente in calcio d’angolo da Silvestri. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa Chiarello a calare il poker in maniera definitiva di testa con l’aiuto del suo compagno Adamo, protagonista con un lancio molto preciso, all’80’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Bogdan Nicolae Sfira, proveniente dalla sezione di Pordenone, non ha estratto alcun tipo di cartellino nei confronti dei tesserati delle due squadre in campo. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo quinto turno di campionato permettono al Cesena di salire a quota 9 nella classifica del girone B della Serie C mentre la Fermana non si muove, restando ferma a 4 punti.

Fermana-Cesena 0 a 4 (p.t. 0-3)

Reti: 2′, 41′ Corazza(C); 34′ Shpendi(C); 80′ Chiarello(C).

FERMANA (3-4-1-2) – Borghetto; Spedalieri, Padella, Calderoni; Eleuteri, Giandonato, Scorza, Santi; Misuraca; Montini, Grassi. A disp.: Furlanetto, Mancini, Pistolesi, Fort, Tilli, Curatolo, Pinzi, Paponi, Fontana, Vessella, Biral, Laverone, Semprini, Benkhalqui. All.: Bruniera.

CESENA (3-4-1-2) – Pisseri; Ciofi, Prestia, Silvestri; Pierozzi, De Rose, Francesconi, Donnarumma; Berti; Shpendi, Corazza. A disp.: Bagli, Siano, Pitti, Chiarello, Varone, Bumbu, Adamo, David, Giovannini, Pieraccini. All.: Toscano.

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira (sezione di Pordenone).

