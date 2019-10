Video/ Fermana Imolese (0-1): highlights e gol. Ci pensa Sall al 87′ (Serie C)

Allo Stadio Bruno Recchioni l’Imolese supera in trasferta ed in extremis la Fermana per 1 a 0. La partita tarda a sbloccarsi e ad entrare nel vivo con le due formazioni che faticano a costruire azioni realmente pericolose. Lo scenario dell’incontro cambia però completamente nel secondo tempo a partire dal 77′ a causa dell’espulsione rimediata dal subentrato Mané. Gli ospiti di mister Atzori ne approfittano e siglano infatti la rete del vantaggio definitivo nel finale all’87’ per merito di Sall, autore di un colpo di testa vincente. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele De Santis, della sezione di Lecce, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Mantini, Persia, Urbinati e Molinari, oltre ad aver mostrato un cartellino rosso diretto a Mane, da un lato e Provenzano dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche permettono all’Imolese di salire a quota 5 nella classifica del girone B mentre la Fermana non si muove, rimanendo ferma con i suoi 8 punti.

VIDEO FERMANA IMOLESE: IL TABELLINO

Fermana-Imolese 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 87′ Sall(I).

FERMANA (3-5-2) Gemello; Manetta, Comotto, Scrosta; Iotti, Mantini, Persia, Urbinati, Sperotto; Cognigni, Maistrello. A disp. Palombo, Soragna, Mané, Rolfini, D’Angelo, Venturi, Bellini, Isacco, Molinari, Ricciardi, Fiumicetti, Alagna. All. Flavio Destro.

IMOLESE (5-3-1-1) Rossi; Schiavi, Della Giovanna, Carini, Checchi, Valeau; Tentoni, Marcucci, Alimi; Provenzano; Bismark. A disp. Libertazzi, Seri, Alboni, Latte Lath, Belcastro, Padovan, Boccardi, Sall, Bolzoni, Garattoni, Artioli, Ingrosso. All. Gianluca Atzori.

Arbitro: Daniele De Santis (Lecce).

Ammoniti: 25′ Mantini(F); 37′ Provenzano(I); 38′ Persia(F); 56′ Urbinati(F); 82′ Molinari(F).

Espulsi: 77′ Mané(F).

