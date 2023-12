Video/ Fermana Juventus U23 (2-1) gol e highlights: la ribalta Giandonato (16 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FERMANA JUVENTUS U23: SINTESI

La Fermana, ultima in classifica, vince in rimonta contro la Juventus U23. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Savona crossa in mezzo, Anghelè ci va in rovesciata ma non inquadra la porta. Mulazzi serve Turicchia, il sinistro viene respinto da Furlanetto. Savona serve Cerri, colpo di testa da due passi che trova la grande risposta di Furlanetto. Anghelè ci prova con il destro, ancora protagonista Furlanetto. Mulazzi fa da sponda per Guerra che spreca in maniera incredibile! Turicchia ci prova dal limite, ottima la respinta di Gasbarro. Eleuteri la mette in mezzo, Savona la mette in angolo. Termina la prima frazione di gara.

Tilli calcia da fuori area, blocca Daffara senza problemi. Guerra! Juventus in vantaggio! Turicchia serve per Cerri, cross con il contagiri per Guerra che di testa supera Furlanetto. Misuraca ci va di testa, sfera angolata con Daffara che la mette in angolo. Fermana che attacca a testa bassa a caccia del pareggio. Giandonato ci prova su punizione, palla fuori. Santi! Pareggia la Fermana! Giandonato in mezzo da angolo, Santi colpisce e trova il pari. Eleuteri in mezzo con Daffara che esce male, Tilli spreca. Giandonato! La ribalta la Fermana! Tilli fa da sponda al limite, raccoglie Giandonato che trova il gol. Turicchia la mette in mezzo, Comenencia di testa coglie la traversa! Guerra viene espulso per un fallo di reazione. Termina il match.

IL TABELLINO DI FERMANA JUVENTUS U23

Reti: 55′ Guerra (J), 82′ Santi (F), 88′ Giandonato (J)

Fermana (4-3-3): Furlanetto; Santi, Spedalieri, Gasbarro, Pistolesi; Scorza, Fontana, Misuraca; Eleuteri, Semprini, Tilli. A disposizione: Borghetto, Mancini, Fort, Curatolo, Pinzi, Vessella, Biral, Giandonato, Grassi, Gianelli, Badji. Allenatore: Protti.

Juventus Next Gen (3-4-1-2): Daffara; Savona, Stivanello, Muharemovic; Mulazzi, Palumbo (65′ Salifou), Damiani, Turicchia; Anghelè (65′ Comenencia); Guerra, Cerri (76′ Mancini). A disposizione: Zelezny, Scaglia, Stramaccioni, Maressa, Hasa, Rouhi, Iocolano, Citi, Valdesi, Perotti. Allenatore: Brambilla.

Arbitro: Cristiano Ursini di Pescara

Ammoniti: Savona (J), Fontana (F), Santi (F)

Espulso: Guerra

