Video/ Fermana Legnago (2-1): highlights e gol. Canarini avanti con Neglia e Boateng

La Fermana piega 2-1 il Legnago conquistando i tre punti in palio. Ospiti in vantaggio con Antonelli, pareggio canarino immediato di Neglia su rigore. Nella ripresa Boateng sigla il gol decisivo. In classifica la squadra di Cornacchini compie un bel balzo superando il Carpi e raggiungendo il 13esimo posto. Il Legnago resta invece 15esimo. Nel prossimo turno di Serie C, Mantova – Fermana e Legnago – Vis Pesaro.

SINTESI PRIMO TEMPO

Si parte forte: ospiti in vantaggio dopo due minuti. La difesa della Fermana sonnecchia su una rimessa laterale di Bulevardi che pone un pallone lungo al centro dell’area. Sul pallone ci arriva Antonelli che con un guizzo insacca in rete: 0-1. Si propone in avanti la Fermana: cross di Neglia che viene però allontanato in angolo. Padroni di casa che insistono. Morselli riceve all’altezza del vertice destro dell’area di rigore e si immette in area di rigore, salvo poi farsi interrompere dalla pressione di tre difensori avversari. Al 15esimo la squadra di Cornacchini guadagna un penalty. Cognigni viene trovato in area con un cross ma viene atterrato da dietro da parte di Bulevardi. Pallone a sinistre, Pizzignacco a destra. Neglia insacca e pareggia. Ammonito Morselli. Il 28 ospite è il primo a terminare sul taccuino dei cattivi, causa un fallo al limite dell’area ai danni di un Neglia lanciato a rete. Altro ammonito poco dopo, in questo caso tra le fila dei padroni di casa. Perna seppur in netto anticipo viene anticipato fallosamente da Iotti, per il 10 è sanzione. Legnago alto che spesso fa suo il possesso sulle verticalizzazioni della Fermana. Dunque biancazzurri in pressing alto, statica invece la Fermana che attende gli avversari e i loro errori nella propria metà di campo. Si distende Zanoli sulla destra nel tentativo di sorprendere la compagine avversaria, ma non ne approfitta allungandosi la sfera e facendola terminare oltre le linee di campo. Al 34esimo, schema su punizione, tocco corto di Iotti per Graziano che a sua volta gira sul versante opposto per Neglia che di testa non trova nessuno sul primo palo. Ospiti pericolosi. Bel pallone messo al centro da Bulevardi, Ginestra in uscita non trova il pallone, ma nessuno si avventa sulla sfera per riporla nella porta sguarnita. Di nuovo Neglia vicino al gol. Gran bella manovra della Fermana che parte dalla destra con una triangolazione spettacolare da parte di De Pascalis e Iotti, poi quest’ultimo serve sul lato opposto Neglia. L’ex Bari prende le misure e calcia sul secondo palo, la sfera esce di pochissimo. Si conclude il primo tempo con un reiterato possesso di marca biancazzurra.

SINTESI SECONDO TEMPO

Bellissima incursione sull’out mancino di Iotti il quale crossa al centro, dove Cognigni provando la girata non trova lo specchio della porta. Parte forte il secondo tempo. Ripartenza Fermana, Grossi giunge in area palla al piede e conclude con l’interno. Pizzignacco risponde presente e si rifugia in angolo. Sugli sviluppi della battuta dalla bandierina Cogngni spizzica di testa sul secondo palo dove Boateng tutto solo ribadisce in rete. Vantaggio Fermana e rimonta completata dei canarini. Triplo cambio tra le fila del Legnago, uno per ruolo. Per primo esce il terzino destro Ricciardi per Girgi, a centrocampo Laurenti rileva Morselli mentre in avanti Grandolfo prende il posto di Rolfini. Ed è proprio l’attaccante di Castellana Grotte ad avere una ghiotta chance al 57esimo. Il neo entrato dopo essersi inserito in area, si ritrova il pallone sui piedi causa un liscio di Luppi. Il 24 colto di sorpresa non ne approfitta e si fa anticipare da Ginestra. Cornacchini opera la prima sostituzione, forzata. Fuori Grossi per risentimento muscolare, dentro Grbac. Ci prova Girgi. Seconda sostituzione della Fermana, con Cornacchini che richiama in panchina l’autore del 2-1, Boateng. Al suo posto fa ingresso in campo il calciatore scuola inter Demirovic. Altra azione sulla catena di destra del Legnago con Antonelli e Zanoli protagonisti. Biancazzurri che si mantengono in zona pericolosa. Di nuovo Grandolfo. Bella triangolazione al limite dell’area tra Grandolfo e Luppi, il primo dopo aver ricevuto conclude al volo. Palla che si spegne di poco al lato. Al 63esimo, intervento provvidenziale Bondioli che su un ottimo pallone di Demirovic agli indirizzi di Cognigni si immola in scivolata e nega il gol del possibile 3-1 Fermana. Acuto ospite. Altra offensiva del Legnago che spinge sull’acceleratore. Interessanti le manovra, ma spesso Luppi e compagni mancano il tapin vincente, facendosi ipnotizzare dai difensori avversari. Laurenti triangola con Grandolfo al limite dell’area ma il secondo pallone è fuori misura. La Fermana torna in possesso del pallone. Al 79esimo il Legnago reclama un rigore per un contatto in area tra Scrosta e Bulevardi. Quest’ultimo dopo essersi avventato sul pallone è stato, senza dubbio, atterrato. Il contatto però non è stato avvistato da direttore di gara. Ammonito Laurenti. Al 93esimo Luppi insacca ma il direttore di gara annulla quanto accaduto per un fallo in area. Finisce 2-1.

