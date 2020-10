Video/ Fermana Padova (0-1): highlights e gol, ai veneti basta Bifulco (Serie C)

Analizziamo il video di Fermana Padova, partita giocata per il girone B della Serie C nella 4^ giornata. Il Padova espugna col minimo sforzo il terreno di gioco del “Bruno Recchioni” e torna dalla trasferta marchigiana con tre punti: lo 0-1 che la formazione allenata da Andrea Mandorlini ha inflitto alla Fermana di Mauro Antonioli si è deciso di fatto tutto nel primo tempo grazie alla rete lampo (2’) siglata da Bifulco e che ha indirizzato il match. Nel corso dei primi 45’ i biancoscudati hanno avuto anche una ottima chance con Jefferson per mettere in ghiaccio la contesa e poi lo stesso attaccante biancorosso si è fatto ipnotizzare dagli undici metri dal numero uno gialloblu Ginestra (21’) dopo che il direttore di gara aveva concesso agli ospiti un penalty per un fallo sullo scatenato Bifulco.

Nella ripresa il leitmotiv cambiava col Padova più attendista e che, col passare dei minuti, si adagiava sulla rete di vantaggio mentre i padroni di casa, nonostante i cambi, non riuscivano mai a impensierire gli avversari: anzi al 71’ l’espulsione di Cognigni per un ingenuo fallo di reazione sembrava spegnere le speranze della Fermana ma nel finale, dopo che Ginestra era superlativo ancora a tu per tu con Bifulco, ecco che il numero uno patavino Vannucchi diventava l’eroe del pomeriggio evitando il pareggio beffa con una super parata all’80’ su una sforbiciata in area di Neglia. Con questo successo il Padova allunga la sua striscia positiva e sale a quota 7 in graduatoria mentre i gialloblu restano mestamente a quota uno in fondo alla classifica.

VIDEO FERMANA PADOVA: LE INTERVISTE

Al termine del match che ha visto il Padova battere la Fermana ed espugnare per 1-0 il terreno di gioco del “Recchioni” ecco le reazioni degli allenatori delle due compagini nelle interviste realizzate nel post gara. Parlando a Fermana Channel, Mauro Antonioli ha ammesso di essere deluso: “Non mi piace accampare scuse, sono deluso dal risultato dato che era importante dare una certa continuità e anche per il nostro approccio alla partita: ci hanno messo subito sotto dopo un minuto e cinquanta secondi” si è rammaricato l’allenatore gialloblu ricordando che chi lotta per la salvezza non può permettersi approcci così. “Paolo Ginestra alla fine ci ha tenuto in partita e nel secondo tempo c’è anche stato l’impegno ma non basta” ha concluso Antonioni lodando il 41enne portiere che con un paio di miracoli ha evitato il raddoppio patavino.

Sull’altro versante è invece ovviamente soddisfatto Andrea Mandorlini, tecnico del Padova, che ai microfoni dei giornalisti in sala stampa si è così espresso: “Oggi dovevamo vincere su un campo difficile, siamo stati squadra creando molte occasioni ma dobbiamo accontentarci perché sono arrivati i tre punti” ha spiegato il mister dei biancorossi, motivando anche la scelta di partire dall’inizio con Hallfredsson anziché Ronaldo per via degli acciacchi fisici di quest’ultimo. “Sono contento che l’atteggiamento non è cambiato rispetto all’ultima gara, siamo stati bravi sia nelle coppie di destra sia in quelle di sinistra” ha aggiunto Mandorlini che non recrimina per le troppe occasioni sprecate dai suoi e consola Jefferson per il penalty sbagliato ricordando che con l’assenza di Ronaldo si era creato un vuoto tra i rigoristi.

